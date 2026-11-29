全球金融與資訊安全體系恐面臨新的挑戰！多名頂尖專家警告，尖端AI實驗室可能已在密碼學領域取得尚未公開的重大突破，若相關成果涉及破解現有加密機制，銀行交易、外交電報及私人電子郵件等敏感資訊，最快可能在數個月內面臨安全威脅，引發投資人對資安產業及數位資產安全的討論。

理論電腦科學家亞倫森（Scott Aaronson）透露，根據多個消息來源，部分AI模型可能已在困擾學界數十年的數學問題上取得進展。Anthropic與OpenAI於11月23日先後公布涉及VP≠VNP的研究成果，該問題被視為P vs NP問題的代數版本，與計算複雜度研究密切相關，但兩家公司並未真正解決P vs NP問題，尚未公開的密碼學研究內容也有待確認。

過去政府、銀行及情報機構主要針對量子電腦可能帶來的解密風險進行準備，部分機構已著手導入抗量子加密技術，但原訂約2032年完成的轉換目標恐難如期實現。專家憂心，AI的快速發展可能使相關風險提前浮現。不過，AI的研究成果也可能證明現有加密技術比預期更加安全，而非找到破解方法。

相關消息在PTT股板引發熱議，部分股民憂心銀行帳戶、加密貨幣及個人隱私面臨威脅，甚至提出持有實體黃金與現金的想法，也有人看好資安概念股的後續表現。不過，另有股民認為，若連底層加密演算法都遭破解，現有資安業者未必具備應對能力，未來可能需要透過更強大的AI技術進行防禦。

也有股民對消息持保留態度，指出數學理論取得突破與實際破解加密系統是兩回事，現階段尚不能認定銀行交易或加密貨幣的安全機制已經失效。隨著AI能力持續提升，企業如何更新資安架構、保護智慧財產，以及能否跟上技術發展速度，將成為值得關注的長期課題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。