AI概念股近年強勢上漲，讓不少投資人搭上行情大賺一波，不過知名團購企業家「486先生」陳延昶卻透露，自己幾乎沒有跟進這波AI投資熱潮，除了幾年前台積電股價約在300元時買進並持有至今，台股投資主要鎖定中華電信。

陳延昶透過臉書發文分享投資哲學，坦言自己並非投資之神，投資風格相當保守，認為目前市場對AI的期待可能已遠遠超過實際創造的價值，甚至直言「這個泡沫已經吹得非常大了」，強調投資最重要的是有紀律、不貪心，以及如何「不輸」。

陳延昶表示，近期有不少朋友好奇他在這波科技股行情中究竟賺多少或賠多少，他坦言，除了幾年前台積電股價還在300元左右時進場，至今仍持有之外，之後幾乎沒有再碰AI概念股。今年年初以來，相關股票雖然大幅上漲，但他始終保持戒慎恐懼，台股方面仍以中華電信為主要投資標的。

陳延昶表示，不願將辛苦賺來的錢，投入自己不懂或不熟悉的市場。他寧願把錢拿來請朋友吃飯、安排同事出國員工旅遊，至少能留下美好回憶，也不願盲目追逐市場熱潮，最後落得血本無歸。因此不論外在環境如何變化，都會按照原有計畫執行，並牢記「不貪心」三個字。

他表示，去年5月重新回歸公司後，確實對AI帶來的便利性與智慧感到震撼，過去一年多也運用AI在公司內部進行多項調整與改革。不過，實際使用AI的過程中，他逐漸發現，AI雖然能提升工作效率、改變部分產業運作方式，但目前創造的價值與資本市場對它的期待，似乎已經出現相當大的落差。

至於自己的操作策略，陳延昶表示，投資股票的基本觀念就是「漲的時候賣，跌的時候買」，因此過去一年即使股票不斷上漲，他也不會追高。看到別人獲利，他會替對方高興，但不會因為別人賺錢就打亂自己的投資紀律。

他也透露，幾個月前中華電信股價約136元時，再度進場買進一波，後來在股價達到150元之前，已將手中持股全部獲利了結。目前手握大量現金，接下來主要等待兩個時機：第一，中華電信股價回到140元以下，才考慮分批進場；第二，等待股市出現大幅修正，甚至崩盤時，再尋找進場機會。

此外，陳延昶也提到，自己過去曾分享在美國市場投資不少FCN（固定配息票據），有朋友擔心若股價下跌，FCN可能轉換成股票，屆時恐怕面臨虧損。他則提醒，FCN本身並非沒有風險，若接到股票仍可能產生損失，因此標的選擇、資金配置及自身承受股價下跌的能力，都必須事先評估清楚。

陳延昶最後強調，投資最重要的是不要盲從；他認為，當所有人都在賺錢時，能否忍住不追高；當市場陷入恐慌時，能否保持冷靜，才是真正考驗投資人的時刻。他也表示，少賺一波行情並不代表輸了，能夠守住辛苦累積的財富，讓自己永遠保有選擇權，才是更重要的事。

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