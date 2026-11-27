九合一大選將於28日登場，富邦投顧董事長陳奕光看好選後台股行情，指出根據歷史統計，地方選舉後40個交易日上漲機率高達86%、平均漲幅7.6%，預期明年初春節前後有望再戰5萬點。不過，相關言論卻引發股民質疑，不少人直言，美國期中選舉前也曾有類似的看多論調，結果選後股市反而重挫。

陳奕光分析，隨著九合一大選落幕，不確定因素降低，加上年底傳統旺季及元月效應，台股有望迎來反彈。目前融資追繳及斷頭賣壓高峰已過，預估大盤將先在35,500點至月線41,169點間築底震盪，待站穩月線後，年底前有望挑戰半年線、季線，明年初春節前後再戰5萬點大關。

根據富邦投顧統計，2001年至2022年地方選舉後5個交易日，台股平均漲幅逾3%、上漲機率71%；選後40個交易日，上漲機率進一步提高至86%、平均漲幅7.6%，其中低軌衛星、旅行社及航空股表現最佳。此外，針對普發現金2萬元，若民眾分別將50%、75%及100%用於消費，預估對2027年台灣經濟成長率的貢獻分別為0.62、0.94及1.25個百分點。

消息在PTT股板引發熱議，不少股民對歷史統計抱持懷疑態度，直言「別騙，我還記得上次說期中選舉結束後會漲」、「之前說期中選舉後一週七成機率都是漲的，結果跌到超慘」、「這幾年歷年統計就是拿出來翻船用的」。也有人認為地方選舉與台股漲跌關聯有限，指出「台股就是跟費半，跟地方選舉有什麼關係」、「不可能台灣自己漲，全世界都在跌」，認為美國升息及全球股市走勢才是關鍵。

另有股民擔憂選後政府護盤力道減弱，加上外資手中仍有大量期貨空單及現貨部位，質疑選後行情能否如預期走揚，留言直言「選前都護不住跌勢」、「選完護什麼」、「外資會在意你這選舉？」。不過，也有股民持相對樂觀看法，認為目前正處於底部打底階段，後續仍有反彈機會。相較富邦投顧看好選後行情，股民更關注國際利空、外資動向及政府護盤力道能否延續。

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