美國第三季GDP成長率從3.4%上修至4.3%，卻讓美國總統川普相當不滿！共和黨在本月期中選舉慘敗，川普26日透過真實社群發布感恩節賀詞，指控聯邦政府在選前公布錯誤經濟數據，直到選後才修正，並要求立即展開調查。相關言論引發股民熱議，不少人直言，相較於GDP成長率，民眾更在乎的是物價與實際生活負擔。

川普表示，GDP成長率直到25日才從3.4%修正至4.3%，整整晚了3周，質疑為何未在選舉前公布正確數據，並指控這是重大且蓄意的錯誤。不過，美國GDP數據由商務部下屬經濟分析局（BEA）負責統計，官方經濟數據修正並不罕見，川普也未提出證據證明數據遭到刻意操弄。

除了經濟數據爭議，川普也在感恩節賀詞中批評政治對手的財富重分配主張，並再度提及白宮整修及移民議題，整篇賀詞充斥對政治對手及媒體的不滿。

消息曝光後，PTT股板掀起熱議，不少股民認為川普忽略了共和黨敗選可能與通膨及民生壓力有關，留言直言「人民根本不在乎GDP成長多少，只在乎CPI增加多少」、「事實上就是民眾覺得物價太高」、「他是真的不知道他是輸在通膨嗎？」、「那種數字沒人在乎啦，實際生活感受最準」，也有人感嘆「GDP老百姓就吃不到」。

另有股民對GDP成長率大幅上修感到意外，直呼「3.4變4.3也差太多」，並將焦點轉向聯準會後續貨幣政策，認為美國經濟成長強勁，可能增加升息壓力。也有股民以汽油價格及生活成本為例，強調即使經濟數據表現亮眼，民眾仍會依據自身生活感受做出政治選擇，經濟成長能否真正轉化為民眾有感的生活改善，才是關鍵。

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