台股26日大漲956點，證券分析師陳嘉偉卻示警，今（27）日是選前最後一個交易日，也是投資人最後逃命機會，選後大盤恐加速下跌，跌破前波低點35,542點。相關言論引發股民熱議，部分投資人認同其看空觀點，更直言近兩周政府護盤力道太誇張，若非選舉護盤，台股現在恐已跌至3萬點。

陳嘉偉認為，美股反彈僅是感恩節休市前的空頭回補，加上台股處於選前政府積極護盤階段，無量反彈反而可能讓外資趁勢倒貨。他點名12月五大潛在利空，包括選後護盤力道恐減弱、黃仁勳赴美國國會聽證仍存變數、台股11月營收恐衰退、聯準會升息壓力增加，以及明年1月民主黨重掌國會後的政經變數，並透露已趁反彈放空台玻、精材、富喬、聯電等8檔個股。

消息在PTT股板引發熱烈討論，不少股民將焦點放在選前政府護盤力道及選後行情。其中有股民直言「他講的蠻中肯的啊，要不是選舉護盤，現在應該三萬點」，並形容「這兩週護的超誇張」。其他留言也表示「選完該還的都要還了」、「選後就不護盤了，回歸市場」，更有人關心國安基金與八大公股行庫還剩多少護盤銀彈。

面對近期動輒千點的劇烈震盪，部分股民也萌生減碼念頭，留言表示「如果明天大漲，我還真的想調節一些部位，最近的盤勢實在太病了」、「有賺的話，真的可以先閃了」。陳嘉偉的看空言論也獲得部分股民認同，坦言「我有一點信了」、「我開始信了」。

不過，另一派股民則質疑陳嘉偉長期偏空的立場，反酸「五月就開始喊逃命，逃多久了」、「大賣空都轉多了，老蘇還是一條路走到底」。也有人指出2028年還有總統大選，認為政府未必會在選後放任股市下跌，甚至有股民看好12月聖誕行情，預期選舉結束後台股將逐步墊高。選後護盤力道能否延續，成為此次多空論戰的最大焦點。

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