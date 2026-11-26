台股注意股認定標準可望放寬！近期台股劇烈震盪，部分個股因短線急跌遭列為注意股，甚至進一步被列入處置股票，引發交易流動性疑慮。金管會日前邀集證交所、櫃買中心等單位研商，現階段傾向優先放寬注意股認定門檻，降低個股在正常波動下觸發警示的機率，新制最快年底前上路。

現行注意股共有14款認定標準，涵蓋短期漲跌幅、成交量、周轉率、借券賣出及當沖比率等指標。注意股主要是提醒投資人留意交易風險，並不代表限制交易或公司經營出現問題；處置股則可能面臨延長撮合間隔、預收款券等交易限制。

至於是否取消處置股預收款券制度，目前仍未達成共識。證交所今年8月10日已將處置股撮合間隔由原本約5分鐘或20分鐘一次，縮短為原則上約2分鐘一次，處置期間也由10個營業日縮短至5日，當沖異常者則為7日。此次制度調整仍待11月27日專家會議進一步討論。

消息曝光後，引發PTT股板熱議，不少股民認為應直接取消處置制度，留言直言「處置股很麻煩」、「直接全部取消不就好了」、「處置到底有什麼用，就鎖死流動性而已」、「都股災了還在關」。也有人質疑警示規則過於複雜，一般投資人難以預判，甚至建議同步放寬漲跌幅限制。

另有股民以過去華新科股價飆漲為例，認為頻繁處置未能阻止股價上漲，急跌時繼續處置，反而可能助長漲跌勢。不過，也有人認為投資人應自行承擔買進處置股的風險，不能等到股票難以賣出時才抱怨制度。如何兼顧交易流動性、價格形成效率與投資風險控管，成為此次制度改革的討論焦點。

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