台股今（26）日大漲956點，盤中反彈氣勢強勁，但證券分析師陳嘉偉在盤後影音節目中直言，昨日台指期夜盤一度重挫2,000點後拉起並帶動今日開高，主因僅是美國股市適逢感恩節休市前夕出現「空頭回補」買盤，且台股目前處於選前政府積極護盤階段，無量反彈反而是讓外資趁勢倒貨；他警告明（27）日是選前最後一個交易日，也是投資人最後逃命機會，選後進入12月利空接踵而至，大盤恐將加速下跌並跌破前波低點35,542點。

針對近期大盤籌碼與技術面結構，陳嘉偉指出，前天台股因輝達執行長黃仁勳回歸激勵大漲時，融資單日暴增196億元創史上第二高，但昨日盤中重挫3,440點後融資隨即大減193億元，顯示追高資金一天內便被套牢急撤；而昨日投信雖砸下逾500億元創史上最大買超紀錄力挺護盤，外資卻依舊站在賣方，且央行昨日棄守導致新台幣暴貶，顯示趨勢向下力量難以阻擋。

他認為大盤跌破年線後，年線已從支撐轉為「蓋頭反壓」，今日早盤衝高碰觸年線反壓後便出現價量背離與殺尾盤走勢。

展望12月後的總體經濟與政治變數，陳嘉偉點出五大潛在利空將陸續浮現：

首先是本周六台灣地方選舉結束後，政府護盤力道恐難以維持； 其次是12月1日黃仁勳將赴美國國會聽證，在民主黨指控違反出口管制、川普表態考慮特赦的背景下，仍存再次下台風險； 第三是台股11月營收恐面臨衰退壓力； 第四是美國核心CPI衝高加上關稅推升通膨，使12月聯準會升息壓力大增； 第五則是明年1月民主黨重掌國會後恐將持續發動政經攻勢。

此外，陳嘉偉警告AI產業的「循環融資」風險並未解除，近期市場傳出微軟逐步停用甲骨文租用算力、荷蘭ING銀行出售星際之門債權、OpenAI募資規模縮水且僅募得110億元，以及雲端算力商CoreWeave股價重挫逾84%且無擔保債券殖利率飆升至17%等警訊；同時在美國擴大AI出口管制後，算力租賃價格下滑甚至傳出二級市場拋售GPU現象。

面對空頭趨勢，他透露今日早盤趁反彈已進場放空台玻、精材、富喬、聯電、華邦電、力積電、景碩及友達等個股，並再度呼籲投資人切勿在空頭格局中盲目搶短。

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