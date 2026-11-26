台股今（26）日上演戲劇性反攻，盤中大漲約1,000點，相較於昨（25）日晚間台指期夜盤一度重挫近1,900點，一來一回震盪幅度將近3,000點，今日上市櫃合計更有超過90家個股攻上漲停（上市57家、上櫃35家）。

證券分析師陳龍在盤後影音節目中指出，這波走勢呈現明顯的「利空不跌」格局，隨著輝達執行長黃仁勳確定回歸、AI技術升級持續推進，加上台幣轉強與美股科技利空鈍化，外資龐大的期貨空單與借券賣出部位正逐漸面臨回補與軋空壓力。

針對昨日夜盤重挫與今日反轉的總經與匯市脈絡，陳龍分析，昨日市場恐慌的主因在於外資大賣逾千億元後將資金匯出，導致守了一個月的新台幣匯率一度貶破關鍵區間，引發市場對「外資賣股、台幣續貶」惡性循環的擔憂；不過今日台幣隨即止貶回升，從技術面來看昨日貶破形同「假突破」，一旦台幣維持升值趨勢，外資截至昨日仍高達逾10.4萬口的期貨淨空單與過去一兩個月累計數百萬張的借券賣出空單，將會面臨沉重回補壓力。

在美股科技面與AI雜音方面，陳龍認為市場近期充斥過多「AI泡沫」恐慌，實際檢視基本面並未惡化。

針對雲端算力租賃商CoreWeave無擔保債券殖利率飆高引發的疑慮，他指出其以GPU租賃合約作為擔保的融資利率僅約7%多，且股價在低檔出現強彈；至於AI新創Anthropic股價一度跌破75美元IPO價格，以及美國FCC核發SpaceX打造太空AI資料中心「StarMind」衛星部署許可，皆顯示AI算力需求與產業願景仍在擴張，激勵台股相關矽光子、太空與AI供應鏈今日全面反攻。

在政治變數與操作策略上，陳龍表示，市場原本擔憂黃仁勳下月初赴美國國會聽證恐生變數，但美國總統川普已表態不構成國安風險，副總統JD·范斯（JD Vance）昨日更公開指出黃仁勳並無犯罪證據、根本不需要赦免，成為帶動美股急拉的重要推手。

他建議投資人此時切忌在低檔砍股或追高殺低，並透露自己昨日已進場抄底主動式ETF持股前20名中的PCB等跌深AI族群，看好外資持續回補主動式ETF成分股帶動後續反彈行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。