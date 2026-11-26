股市跌到連財經主播都忍不住落淚！南韓財經節目主持人金雅賢25日在直播中分析股市走勢，原本還在鼓勵投資人度過難關，卻在看到三星電子相關槓桿商品一路下跌的走勢圖後，突然情緒潰堤、當場哽咽落淚，節目緊急切回棚內主播。短短幾秒的畫面迅速在社群平台流傳，引發海內外股民共鳴。

據《ETtoday新聞雲》報導，金雅賢是南韓財經節目《金雅賢的金色股票》主持人，當時她預測那斯達克指數恐持續下探，並表示「我認為那斯達克可能會再跌一點，雖然市場非常艱難，但希望大家好好撐過去」。

沒想到，當畫面切換至三星電子相關槓桿商品的走勢圖時，金雅賢突然語氣哽咽、紅著眼眶轉頭望向導播，節目隨即切換畫面。不少南韓股民看完直呼「不要哭，我都想跟著哭了」、「最近大家都不好過」，也有人暖心鼓勵，希望投資人都能平安度過這段艱難時期。

消息傳至PTT股板後，也引發台灣股民熱議，不少人猜測金雅賢可能持有大量股票或槓桿商品，紛紛留言「播報到一半發現崩的是自己存的」、「想到自己的持股都哭了」、「一定重倉了吧」、「槓桿ETF遇到連續下跌最慘烈」。也有人感同身受，直呼「真情流露」、「看到她哭我也想……」、「是我我也受不了」。

另有股民將金雅賢的反應與台灣投資分析師相比，感嘆部分分析師即使遇到股市大跌，仍能面不改色地喊進場加碼，直言「這才是真有拿自己錢玩股票的樣子」、「有的分析師講得頭頭是道，自己在定存」。從槓桿商品的劇烈波動，到投資人承受的心理壓力，這場意外的直播插曲，也成為近期股市低迷氛圍的縮影。

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