曾因精準押注2008年金融危機而成名的「大賣空」貝瑞（Michael Burry），如今暫時由空轉多！隨著科技股大幅修正，貝瑞已陸續了結多項空頭部位，目前投資組合幾乎以多頭部位為主，上周五買進的輝達買權價格更已翻倍。不過，他仍未放棄看空AI行情，計畫等輝達股價逼近200美元時再度放空。

據《經濟日報》報導，貝瑞在Substack電子報透露，除了Palantir及大都會人壽（MetLife）的賣權，目前投資組合暫時幾乎全是多頭部位，現金占比約25%。他指出，隨著股市下跌、恐慌指數（VIX）攀升，不少企業的賣權價格已變得昂貴，而直接放空股票的潛在損益也對空方不利。

貝瑞目前持有估值偏低的普通股、長天期買權及特別股，並已賣出那斯達克100指數、輝達及VanEck半導體ETF（SMH）的賣權。至於輝達，他透露上周五買進的價外買權價格已經翻倍，但尚未決定如何處理。輝達周三收在149.30美元，貝瑞明言，將等待市場重新轉趨樂觀、股價接近200美元時再度放空，「現在還不是時候」。

消息引發PTT股板熱議，不少股民將貝瑞空轉多視為反彈訊號，紛紛留言「底部到了」、「跌深就是利多」、「一隻魚來回吃兩次」、「現在到這沒肉了，等養肥了再宰」。也有人肯定其靈活調整多空部位的操作方式，認為不必執著於單一方向。

不過，也有股民質疑貝瑞過去放空輝達的實際獲利，認為仍須考量建倉成本、持有時間及選擇權時間價值，不能單憑近期股價下跌就認定他大賺。另有人指出，貝瑞此次轉多可能只是因應科技股跌深反彈及賣權成本過高，並不代表他對AI產業的長期看空立場已經改變。

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