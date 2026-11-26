韓國央行今（26）日宣布升息1碼（0.25個百分點），將基準利率從3.00%調升至3.25%，今年累計升息幅度已達3碼。韓國央行指出，國內經濟成長進一步增強，預期通膨將在相當長一段時間內高於目標水準，加上金融穩定風險仍存，因此決議升息。

韓國央行再度升息，也讓台韓貨幣政策差異成為討論焦點。有投資人在PTT股板分享升息消息，認為韓國除了投入資金救市，也透過升息調整貨幣政策，並以「今年累計升了3碼了，反觀……？」暗指台灣央行的利率政策。

消息曝光後，不少股民支持台灣跟進升息，紛紛留言「台灣請跟上，拜託」、「升息救通膨物價，不升息給民眾吃掉薪水」、「升息起碼通膨壓力沒那麼大吧」。也有人擔憂新台幣走弱將影響民眾購買力，認為央行應更加重視匯率及物價問題。

不過，另一派股民則質疑將升息視為救市手段的說法，直言「升息是救市？」、「只聽過降息救市，升息是要怎麼救」、「該不該升息是一回事，但把升息當股市救命稻草蠻好笑」。也有人以韓股近期跌勢為例，認為升息並不代表股市就能止跌回升。

另有股民認為，即便升息短期可能造成股市陣痛，仍可接受台灣央行調升利率；也有人指出，台股走勢與美股及費城半導體指數連動密切，國內利率調整對股市的影響未必如預期。韓國再度升息，也讓抑制通膨、穩定匯率與股市表現之間的政策取捨，成為股民爭論的焦點。

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