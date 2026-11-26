大盤重挫時相對抗跌，反彈時又能跟著上漲，中華電（2412）近期股價表現引發股民熱議。有投資人在PTT股板發文看多中華電，認為其兼具穩定性與上漲空間，甚至將其與股神巴菲特旗下的波克夏相提並論，喊出「長期持有，不停損不停利」。

原PO指出，中華電在大盤下跌時展現抗跌能力，行情回升時也能跟漲，讓他看好長期持有的價值。相較於近期電子股、金融股劇烈震盪，中華電的防禦性表現也重新受到股民關注。

有股民分享，去年4月股災時因恐慌賣出所有股票，隨後將一半資金以124.5元買進中華電，如今直呼「這支才是真正的低波」。另有人透露，自己曾以118元買進、166元賣出，沒想到股價還能繼續走高；也有人自稱10月買進兩張，目前報酬率已達20%。

不少股民對中華電的防禦性給予肯定，紛紛留言「最強的防禦股」、「真正的護國神股」、「超穩，賣掉後根本沒有低點可接回」、「這隻真的會忘了他的存在」，甚至有人後悔先前將中華電換成元大台灣50（0050），也有人直呼「我要認錯買回了」。

不過，也有股民認為，中華電近期股價漲幅已大，應留意估值及成長性，直言「PE比台積還高，成長性還比台積低，沒興趣」、「本益比30倍的防禦股，是想笑死人嗎？」。另有自2018年起長期持有的投資人坦言，中華電主要是穩定領息、抗通膨，適合追求低波動的存股族，而非期待資產快速翻倍的投資人。

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