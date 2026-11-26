台股近期遭遇史詩級修正風暴，外資自10月來瘋狂提款，儘管政府祭出多項穩市措施，包括國安基金進場護盤、金管會禁空令等，仍然不敵美國AI監管趨嚴、晶片相關爭議與企業資本支出疑慮等國際利空衝擊，大盤重挫下引爆融資斷頭潮，連日來散戶更是頻遭「一日行情」洗禮， 股板上 「畢業文」不斷，股民砲轟不停。

面對政策救市效果大打折扣，不僅市場信心瀕臨崩潰，在Dcard股票板、PTT股板（Stock）及股市爆料同學會等社群平台更掀起大批股民怨氣，散戶痛批官方護盤「越護越跌」，根本淪為外資與大戶的提款機。

針對國安基金證實進場卻依舊止不住跌勢，Dcard股票板與PTT股板連日來湧入大量「畢業文」與抱怨貼文。不少投資人指出，自10月以來外資幾乎天天以千億元規模砍殺台股，期貨淨空單更逾10萬口歷史新高且居高不下，反觀國安基金可動用資金僅約5,000億元，護盤力道顯得左支右絀。

在Dcard股票板上，有套牢散戶發文無奈表示：「看到國安基金進場、金管會喊話信心滿滿，原本以為是地板，沒想到下面還有地下十八層，結果一進場接刀直接被埋」。底下留言區更是一片哀嚎，網友紛紛附和：「5,000億連外資幾天的賣超都不夠塞牙縫，根本是拿水槍滅森林大火」、「每次政府出來信心喊話，隔天外資就倒得更用力，護盤根本變成外資的逃命波」。

除了質疑銀彈不足，金管會接連祭出的限空令與救市措施，也成為股民砲轟的焦點。在PTT股板相關新聞討論串中，許多網友直言限制放空不僅無法扭轉國際科技股走弱的趨勢，反而壓抑市場流動性、加劇恐慌情緒。有鄉民直言不諱痛批：「白癡限空令只會讓散戶更恐慌，外資要賣現貨你根本擋不住，最後被鎖死殺到斷頭的永遠是開融資的散戶」。

隨著指數接連失守關鍵整數關卡，券商融資追繳令萬箭齊發，不少先前聽信政府「基本面良好」而進場攤平、甚至信貸加碼的年輕股民首當其衝。在股市爆料同學會及社群論壇中，隨處可見投資人貼出對帳單大吐苦水，直言：「白天上班還要接營業員催繳電話，不補錢直接被斷頭在阿呆谷，政府除了開會喊口號、限制交易規則，到底幫小股民守住了什麼？」

儘管在政府召開緊急會議並端出新一輪穩市方案後，台股盤面偶有出現低接買盤拉抬、由黑翻紅的震盪走勢，但經歷多次「一日行情」洗禮的散戶已成驚弓之鳥。多數社群網友對於短線反彈普遍抱持高度戒心，紛紛留言提醒「拉高都是給人逃命用的」、「別再相信護盤神話，看外資期現貨何時停止提款才是最真實的」。

市場分析人士也指出，在全球AI產業估值修正、與美股科技股劇烈波動未歇之前，單靠政策面「逆勢硬撐」不僅難以扭轉國際資金撤出趨勢，若過度干預市場機制，反而可能延長籌碼清洗與築底的時間。對多數受傷慘重的散戶而言，眼下最期盼的，並非官方頻繁的政策喊話，而是真正能讓市場回歸理性與穩定的實質轉機。

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