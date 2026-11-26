AI泡沫一旦破裂，台灣經濟受到的衝擊恐比美國更嚴重！據《工商時報》報導，隨著AI產業股票近期遭遇沉重賣壓，經濟學家示警，當前AI基礎設施投資占GDP的比重預計遠高於當年網路泡沫時期，若資料中心建設喊停或縮減規模，恐重創供應鏈訂單、就業及經濟成長。

巴克萊銀行資深經濟學家米勒（Jonathan Millar）指出，過去一年資料中心建設約為美國GDP成長率貢獻0.5個百分點，若相關建設全面停擺，以晶片製造為重要產業的台灣可能陷入經濟衰退，美國卻未必如此。此外，美國股票資產占家庭淨財富的比重，已從網路泡沫高峰時的26%升至35%，一旦AI泡沫破裂，財富縮水對消費的衝擊恐更加嚴重。

AI產業複雜的融資結構也是一大隱憂，包括非銀行機構放款、晶片製造商透過「循環融資」投資客戶等。經濟學家范紐維恩堡（Stijn van Nieuwerburgh）估計，若AI市場現在崩盤，資料中心貸款損失可能約500億美元；但若借貸規模持續擴張，數年後才爆發危機，損失恐高達2兆美元，且尚未計入股價下跌造成的損失。

消息引發PTT股板熱議，不少股民反將悲觀報導視為反向訊號，紛紛留言「看來要噴了」、「訊號來了，大V」、「恐慌新聞越多，懂得就懂」、「可以做多了」。也有人認為AI已實際應用於工作及生活，直言「AI不會泡沫，但股價會」、「會覺得AI是泡沫的人肯定沒有用過AI來輔助工作」。

另有股民指出，AI技術具備實際需求，不代表股價就沒有泡沫風險，反問「那你有一小時不用網路嗎，網路為什麼泡沫」、「AI泡沫一直都是指股價啊，網路泡沫就沒用網路嗎」。不過，也有人認為現今AI巨頭與當年缺乏獲利基礎的網路新創不同，即便AI發展停滯，科技巨頭仍有既有業務支撐，不能完全與當年的網路泡沫相提並論。

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