融資維持率調降至120%後，首日追繳戶數大幅下降！根據台股儀表板最新統計，24日遭追繳戶數僅192戶、追繳金額約1,200萬元，另有2戶遭強制處分。相較20日高峰的6,462戶遭追繳、632戶遭強制處分，兩項數據均銳減逾九成。

證交所23日宣布將融資擔保維持率由130%調降至120%，並取消新制上路前已接獲的追繳紀錄，藉此緩解投資人短期籌措資金的壓力。不過，24日恰逢台股強勢反彈，全市場擔保維持率也回升至172.39%。

據《太報》報導，有不具名投顧示警，以上市股票融資6成、自備款4成為例，當股價下跌28%、觸及120%維持率門檻時，投資人本金帳面虧損已達70%。調降門檻雖能緩解短線追繳壓力，但若股價持續下跌，恐進一步擴大虧損，建議未來救市措施退場時優先調回130%。

消息引發PTT股板熱議，不少股民質疑政策只是延後斷頭時間，紛紛留言「減少斷頭（X），延遲斷頭（O）」、「130斷頭是救你，120要多虧」、「結果是越早斷頭的賠越少」、「本來斷頭還能拿一些回來，現在不要賠券商就不錯了」。

也有股民認為，政府已給予融資戶自行出場的機會，投資人應自行控管槓桿風險，而非趁反彈繼續加碼。金管會則強調，調降維持率並非常態措施，後續將觀察整體擔保維持率及追繳戶數變化，再視情況將門檻調回130%。

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