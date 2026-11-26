台股今年以來仍有逾三成漲幅，櫃買指數卻已轉為負報酬！一名PTT股板投資人整理全球主要股市今年以來的表現，發現即便台股近期歷經劇烈修正，加權指數仍以31.87%的漲幅領先其列舉的主要股市，但櫃買指數已下跌0.1，上市與上櫃市場呈現明顯落差。

根據原PO於25日晚間整理的數據，台股加權指數今年以來上漲31.87%、費城半導體指數上漲15.21%、日本股市上漲13.25%、韓國股市上漲11.47%、道瓊指數上漲2.04%，櫃買指數及那斯達克指數則雙雙轉為負報酬。

數據曝光後，有股民不解，既然台股今年仍有逾三成漲幅，為何不少投資人卻已賠了大錢？部分留言將原因歸咎於台積電權重過高，認為加權指數表現難以反映中小型股的慘況，直言「台股加權就靠個台積在撐」、「大盤還有31%，報酬率還有31%的有幾個？」

另一派則點出進場時間與資金投入節奏才是關鍵，即便年初買進的投資人仍有獲利，但若在年中或下半年持續加碼，甚至在高檔動用槓桿，實際績效可能與指數截然不同。股民紛紛留言「只在年初買，然後就整年沒買得很少」、「上半年有賺到錢的人，下半年只會繼續加碼」、「下半年正報酬看不到半個月」。

也有人認為，一年上漲30%已是相當亮眼的成績，不能因近期回檔就否定全年表現。不過，這場討論也凸顯指數漲幅與個人投資績效之間的差異，即使大盤仍維持正報酬，個別持股、進場成本、加碼時機及槓桿程度，都可能讓投資人的實際損益出現極大落差。

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