台股近期震盪劇烈，IC設計大廠聯發科（2454）股價更是上演大幅度震盪行情。有網友於Threads分享自己的觀察，發現聯發科自11月20日起，股價連續4個交易日不是漲停就是跌停，走勢宛如坐上雲霄飛車。此現象讓他忍不住發文笑稱：「從11月20日之後只會漲停跟跌停，其他什麼都不會。」

該名網友整理聯發科近期股價表現指出，11月20日跌停、11月23日漲停、11月24日再度漲停，到了11月25日又跌停，短短4個交易日就經歷兩次漲停、兩次跌停，股價劇烈起伏，讓投資人直呼太刺激。

貼文曝光後，吸引不少網友留言，有人說聯發科「不是發財就是發瘋」、「這叫擲骰子，一翻兩瞪眼」，甚至有人幽默將聯發科改為「連發抖」，笑稱自己近日看盤「連續幾天都在發抖」。

也有人認為「這樣才有在活動」、「人生大起大落真的是太刺激了吧！」，甚至有人將這段行情比喻成遊樂園設施，直呼根本就是台股版的「大怒神」。

還有網友開玩笑表示，股價波動這麼大才好玩，甚至有人開始猜測隔天走勢，認為可能再度漲停，但也有人擔心會繼續往下跌，「明天有機會再一根往下」，多空看法相當分歧。

另有網友悲觀分析：「漲停再跌停是賠更多」、「跌停再漲停也還是賠」。但短短幾天內接連出現漲停、跌停，也讓部分投資人直呼手癢，對於是否進場相當猶豫。更有人戲稱，聯發科近期走勢讓人看得目不轉睛，彷彿每天都在等待下一次驚喜。

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