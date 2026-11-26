台指期夜盤上演驚天大逆轉！美股25日盤中劇烈震盪，道瓊指數收復逾1,100點失土，終場上漲164.25點，帶動台指期夜盤從一度重挫逾2,000點轉為上漲274點，台積電期貨也上漲13元，讓台股26日止跌反彈再現曙光。

不過，美國10月PCE物價指數年增3.8%，核心PCE年增3.3%，升息疑慮仍未消除，輝達、美光分別下跌3.91%及4.53%。籌碼方面，外資昨日大賣台股1,236.5億元，期貨淨空單增至105,709口，投信與官股券商則分別逆勢買超550.3億元及648.32億元。

倫元投顧分析師王春盛認為，隨著融資籌碼沉澱、台指期夜盤回穩，台股短線仍將持續震盪，建議投資人汰弱留強，逢低分批布局績優股，並關注半導體設備、記憶體、PCB及被動元件等族群。

夜盤大V逆轉也引發PTT股板熱議，不少股民樂觀看待反彈行情，紛紛留言「第二隻腳，要噴回5萬囉」、「築底了，ALL IN進場」、「太棒了開始打底了，正二開盤加碼」、「跌深就是最大的利多」，甚至有人懊悔昨日未趁大跌進場。

但也有投資人認為，夜盤翻紅可能只是感恩節假期前的空單回補，並不代表多頭行情正式回歸，直言「太好了，來得及跑」、「先跑了，不賭博」、「小跌2000，大漲274」。在外資賣壓與期貨空單仍處高檔的情況下，台積電能否止跌、AI及記憶體賣壓能否收斂，仍是反彈能否延續的關鍵。

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