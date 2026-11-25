台股今（25）日盤中重挫3,440點，幾乎回吐昨日漲幅，外資與自營商合計賣超台積電逾1,216億元，而昨日融資暴增196億元更引爆市場籌碼不安。

證券分析師陳嘉偉在盤後影音節目中直言，今日台股大跌並非因為美國總統川普祭出關稅，真正原因在於市場擔憂輝達執行長黃仁勳恐將「再次下台」，並預言台股低點35,442點很快就會再度跌破。

針對籌碼與盤面結構，陳嘉偉指出，昨日台股在黃仁勳回歸激勵下大漲3,310點，但盤後數據顯示外資賣超503億元、自營商賣超811億元，且昨日整體融資暴增196億元（創史上第二高），其中主動式ETF如00981A單檔融資便大增58萬張、金額達76億元；在融資高檔與指數承壓下，今日不僅電子權值股重挫，連金融股（如華南金、兆豐金）與多檔ETF也全面補跌，中信韓台PCB（009812）單日跌幅更達22.8%。

他表示自己昨日便判斷反彈是放空良機，趁勢放空晶豪科、亞光、中磊、富采與鴻準等個股，今日全數收黑獲利。

深入剖析黃仁勳回鍋後的處境，陳嘉偉指出，黃仁勳在員工大會上公開道歉、坦承每日接受90分鐘心理治療並接受360度評估，過去強勢領導的風格已不復見，形同「夾著尾巴做人」。

更關鍵的是政治風暴並未平息，美國商務部隨即將Megaspeed與阿里巴巴列入黑清單並採回溯追查，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）更指控黃仁勳違反出口管制，甚至有共和黨議員揚言「派保姆盯著」防範其潛逃；而川普受訪時稱「不排除赦免黃仁勳、希望他去國會誠實作證」，陳嘉偉解讀其潛台詞正是黃仁勳恐面臨刑事起訴，一旦遭起訴便可能再次離開輝達，使回鍋利多徹底失效。

展望後市，陳嘉偉提醒投資人勿因政府在選舉前夕護盤而盲目搶短，隨著本周六台灣地方選舉結束、12月1日黃仁勳將赴美國國會聽證、台股11月營收公布、12月19日聯準會利率決議，以及明年1月民主黨重掌國會等多重變數接踵而至，AI融資連環套恐引發進一步修正，長線大盤恐面臨回測五年線的壓力。

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