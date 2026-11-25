台股今（25）日再遇劇烈修正，證券分析師陳龍在盤後影音節目中指出，昨日大盤狂漲3,000多點後今日隨即重挫，主因市場受到美國301調查擬對16國課稅（台灣15%）、川普揚言兩年後對台灣半導體課徵200%關稅，以及市場擔憂輝達執行長黃仁勳下個月初赴美國國會閉門訪談恐生變數等因素影響。

然而陳龍強調，黃仁勳回鍋輝達就是天大的利多，只要黃仁勳穩坐執行長大位，AI技術與伺服器規格就能繼續升級，今日的大跌反而是投資人進場抄底的絕佳時機。

針對昨日（24日）台股漲停潮背後的籌碼結構，陳龍進一步拆解「ETF溢價與自營商造市」的運作內幕。

他表示，昨日多數個股鎖住漲停買不到，許多看空或空手的市場資金與散戶紛紛湧入主動式ETF追價，使整體融資暴增200多億元，單以主動統一台股增長（00981A）為例，單日成交量便爆出190萬張天量（其中融資增加約58萬張），買盤瘋狂追價甚至買到市價高於淨值的「溢價」狀態。

此外，陳龍從外資籌碼觀察表示，周一與周二外資買超前20名中均有多達10檔為主動式ETF，顯示外資過去借券賣出砸盤的空單正在被迫持續回補；在「外資回補買盤」與「投信800億新資金進場」的雙重支撐下，先前遭砸盤的主動式ETF成分股將迎來反攻。

他透露自己忍了一個月未動作後，今日上午10點過後已開始進場抄底布局PCB族群，並看好載板、銅箔基板（CCL）規格升級、矽光子、散熱及先進封裝等AI核心供應鏈。

陳龍點出12月1日至3日分別為美國眾議院訪談、輝達內部會議及參議院調查的關鍵三天，但既然美國總統川普已公開表示不構成國家安全風險，一旦順利度過這三天考驗、確認黃仁勳穩居執行長位置，美股與台股有望迎來強勁反彈，呼籲投資人把握震盪分批抄底，切勿在恐慌殺低時錯失良機。

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