台股昨（24）日才剛上演狂噴3,000點的報復性大反攻，今（25）日盤中卻一度劇烈回吐超過3,000點，連一籃子股票的主動式ETF（00981A）都一度打到跌停，所幸隨後跌幅迅速收斂、從低點往上急拉近2,000點。

摩爾證券投顧分析師郭哲榮發表最新盤勢評論指出，昨日大漲後今日回檔屬正常現象，但盤中回吐逾3,000點已過度反應，研判這波劇烈震盪純屬法人大戶刻意「嚇甩磨」洗盤，隨著輝達執行長黃仁勳回歸、市場最大不確定性已除，台股長線仍看好將很快突破50,000點大關。

針對引發市場恐慌的總經與政策變數，郭哲榮逐一拆解表示，外界雖擔憂美國總統川普揚言祭出新關稅，但回顧去年經驗，任何因關稅利空造成的短線下跌，事後證明反而是絕佳買點；至於部分投資人憂心黃仁勳雖已回歸但國會聽證會尚未結束恐生變數，郭哲榮則指出川普已公開表態考慮特赦，顯示聽證會無論結果如何對金融市場影響都相當有限。

在AI產業基本面方面，郭哲榮強調投資人無需被盤面波動嚇倒，真正該檢視的是採購伺服器的下游客戶究竟有沒有縮手。

他引述科技大廠慧與（HPE）最新一季財報數據指出，其伺服器部門營收較去年同期大幅成長近95%，公司更同步上調全年營運展望，顯示全球AI基礎建設需求依舊強勁，目前市場盛傳的AI掉單或泡沫論純屬杞人憂天；反映在台股供應鏈上，包括欣興、健鼎、台達電、精材、環球晶與國巨等載板、電源、封測與零組件指標股雖隨大盤劇烈洗盤，但下游客戶為防明年缺貨仍積極加價搶貨或簽訂長約，產業基本面並未改變。

面對極端洗三溫暖的盤勢，郭哲榮引述德國股神科斯托蘭尼名言提醒「小麥跌的時候沒有小麥的人，小麥漲的時候也不會有小麥」，建議手中仍有資金的投資人把握震盪分批布局，若已滿倉則無需過度盯盤驚慌。

他更透露自己斥資2.3億元買進的元大台灣50（0050）目前帳面也虧損超過千萬元，但對多頭趨勢毫不動搖，呼籲投資人用時間換取空間，耐心靜待第四季逆轉勝行情啟動。

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