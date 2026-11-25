金融巨鱷索羅斯（George Soros）以狙擊英鎊及貨幣放空操作聞名，近期再度成為投資人討論焦點。一名PTT股民發文表示，與其購買ETF、美股或其他基金，不如研究如何投資索羅斯旗下的對沖基金，讓金融巨鱷替自己賺錢。

原PO以股神巴菲特為例，指出一般投資人可以透過購買波克夏股票參與其投資成果，因此好奇索羅斯是否也有類似的投資管道，甚至詢問能否每月定期定額投入5,000元，以及個人投資者是否具備申購資格。

對此，有股民指出，索羅斯旗下投資事業早已轉型為家族辦公室，不再像過去一樣接受一般外部投資人的資金，散戶難以直接參與。也有人建議，若想研究索羅斯的投資策略，可以透過每季公布的13F持股報告觀察其部分美股持倉變化，但無法完整掌握放空部位及所有交易策略。

貼文引發熱烈討論，不少人笑喊「打不過就加入」、「真正的空軍總司令」、「不如讓索羅斯投資你」，也有人認為索羅斯與巴菲特同屬投資界重量級人物，值得研究其投資哲學，另有股民建議閱讀索羅斯的著作，了解其反身性理論。

討論也延伸至1997年亞洲金融風暴，有人回顧當年泰國、韓國及台灣面臨的匯率壓力，質疑索羅斯投資操作背後的社會責任；也有人認為，各國當時的金融監管及經濟結構同樣是重要因素。至於想跟隨金融巨鱷操作的散戶，與其尋找難以直接參與的基金，不如從公開持股資訊及投資理論著手。

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