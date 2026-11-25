黃仁勳回歸輝達帶動台股24日強勢反彈，未料隔日行情急轉直下，引發投資人對交易紀律的論戰。一名PTT股民認為，昨日行情只是短暫軋空，質疑投資人不趁機減碼、反而追高加碼，究竟遵守了什麼投資紀律？

原PO指出，黃仁勳12月國會聽證會、輝達對中國出口相關爭議、AI成長放緩疑慮，以及美國各州反對資料中心等問題仍值得關注，認為昨日應趁反彈降低做多部位，而非進一步加碼。

貼文也引發投資人對短線交易策略的討論。有人認為，昨日追價的投資人可能是期待反彈行情延續、急於挽回先前虧損，或受到FOMO（害怕錯過行情）心理影響，才會在股價大漲時搶進。

不少留言直言「散戶紀律：漲就追，跌就賣」、「追高殺低」、「漲停加碼融資叫賭，哪來紀律」，甚至有人慶幸昨日多檔股票鎖住漲停，自己掛單未能成交。另有投資人分享，自己昨日減碼、今日加碼，遵循的是低買高賣及分批攤平策略。

不過，也有不少人反批原PO是「馬後炮」，直言「昨天怎麼不發文」、「今天繼續漲就會換昨天沒加碼是遵守什麼紀律」，也有人認為，面對一天暴漲、一天暴跌的極端行情，短線進出都可能遭到多空雙巴，與其事後檢討單日漲跌，不如將投資時間拉長，依照自身策略分批布局。

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