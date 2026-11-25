黃仁勳回歸輝達的慶祝行情才剛落幕，美國總統川普又傳出將祭出新一輪關稅政策。據《華爾街日報》報導，新措施鎖定中國、歐盟及其他14個經濟體，最快本週揭曉，課稅範圍預計涵蓋多數進口商品，再度引發全球貿易摩擦升溫疑慮。

報導指出，美國貿易代表葛里爾最快本周公布外國產業補貼調查結果。先前已與美國達成貿易協議的歐盟、日本及南韓，關稅稅率預計為15%或以下，越南、印度可能面臨更高稅率，中國則可能因產業補貼規模龐大，成為此次稅率最高的國家。

值得注意的是，新關稅可能與今年7月針對強迫勞動供應鏈推出的10%至12.5%關稅疊加，若相關國家未能改善產能過剩問題或在談判中讓步，美方也可能進一步提高稅率。

消息在PTT股板引發熱議，部分投資人歷經先前關稅戰後，對川普再度祭出關稅手段已見怪不怪，紛紛表示「送分考古題」、「又有機會低接不好？」、「考古題，不怕，崩就是買」，也有人以「TACO」形容川普可能再度調整強硬政策，將股市下跌視為進場機會。

不過，仍有投資人擔憂新關稅將推升美國通膨，加重聯準會升息壓力，也有人關注台灣是否能憑藉赴美投資及先前貿易談判降低衝擊。由於美方尚未公布最終稅率、完整適用名單及實施日期，台灣是否受到波及，以及新舊關稅疊加程度，將是後續觀察重點。

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