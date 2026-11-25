黃仁勳回歸輝達帶來的慶祝行情迅速降溫！一名股民在PTT發文指出，24日台股大漲，不少投資人排隊仍買不到股票，沒想到台指期夜盤一度重挫2300點，讓他忍不住感嘆「一天＋3000、一天－2000」，直呼這種行情還有人敢玩嗎？

貼文引發熱烈討論，不少網友認為，黃仁勳回歸並未消除原先的利空，包括美國升息疑慮、關稅政策及AI產業資金鏈等問題仍待解決，前一日的大漲可能只是跌深反彈，而非趨勢反轉。

也有人認為，夜盤下跌只是短線漲多修正，並以「昨天就慶祝一下老黃回歸，今天回來現實而已」、「黃爸回歸完了，股價也要回歸啊」形容行情，更有人苦笑表示「老黃乾脆每天都回歸一次好了」。

討論隨後延燒至定期定額策略。有投資人分享，自己曾在2022年升息循環期間面臨帳面虧損40%，因此改採跌破200日均線便全數出場、暫停扣款，待重新站上均線後再進場的策略，以避免承受過大的資產回撤。

不過，原PO並不認同擇時操作，自曝目前每天定期定額投入1萬元，強調「我們這種凡人慢慢扣就好」。也有網友指出，定期定額的初衷就是不必猜測底部，雙方爭論反映出投資人對長期持有、擇時進出及風險承受能力的不同看法。

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