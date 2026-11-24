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這麼邪門？認賠出清正2台股秒飆漲 反指標女神剛買這2檔美股盤前竟跌了
輝達昨（23）日宣布黃仁勳重掌CEO，不僅輝達股價、美股受刺激上揚，台股今日也大漲3,310.46點、收在40,122.35點。有「股市反指標」之稱的網紅巴逆逆，昨天才出清元大台灣50正2，想不到今天台股史詩級大反攻，錯過大賺時機。此外，晚間巴逆逆發文哀號，才剛買完輝達和那斯達克100指數，美股盤前竟然馬上下跌，讓網友直呼「有錢不是這樣玩的吧」。
台股近期震盪不斷，直到今天好不容易靠黃仁勳重返輝達激勵，一舉大漲3,310.46點、收在40,122.35點，讓許多股民多少鬆了一口氣。不過，巴逆逆昨日在臉書表示出清元大台灣50正2，意外錯過今天台股的史詩級反彈。
這波操作讓巴逆逆十分崩潰，今天乾脆一舉買進國泰永續高股息、主動永豐科技趨勢、主動統一台股增長、仁新 *這4檔，「該認錯就認錯，反正方向不對我就柔軟應對」。眾多網友看著對帳單無不擔驚受怕，「為什麼一定要趕盡殺絕」、「死定了啦！妳為什麼心態恢復那麼快」、「不要增加國安基金操作難度，5000億都不夠了」。
此外，晚間巴逆逆突然在Threads發文，她表示才剛買完輝達和那斯達克100指數，結果美股盤前竟雙雙下跌，讓巴逆逆哀號「沒有這樣吧」。貼文底下再度吸引眾多網友回應，「放著啊，逢低再小買，NV、QQQ總不可能被妳買到下市吧」、「感覺國安基金要把妳抓去調查一下欸」、「熊市是被妳買出來的，反轉被妳買成反彈」、「印象中妳的操作都是跌時砍、漲時追，有錢不是這樣玩的吧」。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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