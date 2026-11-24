輝達震撼宣布讓黃仁勳回鍋CEO，不僅讓輝達股價大漲31.5%，連帶讓台股今（24）日也大漲3,310.46點、漲幅8.99%，收在40,122.35點，創下史上最大單日收盤漲點紀錄。台股迎來史詩級反彈，一名網友發文表示「我的股票全部都漲停了」，但同時另一則壞消息則讓原PO笑不出來，其他股民一看秒懂附和「我還是想哭」。

黃仁勳回鍋輝達CEO重燃市場對AI產業信心，台股今天上演史詩級大反攻，盤中狂飆3,368.49點，創下史上最大盤中漲點，最高衝上40,180.38點，一舉站回4萬點及年線。收盤時大漲3,310.46點、漲幅8.99%，收在40,122.35點，也創下史上最大單日收盤漲點紀錄。對於黃仁勳戲劇性重返輝達，許多網友大玩「後宮甄嬛傳」的哏，直呼「勳妃回宮」、「熹貴妃花了3年才從甘露寺回宮，我們仁勳貴妃僅僅花了11天」。

一名網友在Threads發文，他表示今天台股觸底反彈，好消息是「我的股票全部都漲停了」，但另一則壞消息則讓原PO無法開懷大笑「全部都還是綠色的（虧損）」。貼文曝光後吸引許多股民回應，「要連漲停10天才有感」、「漲停到禮拜五還是虧啊」、「好消息止跌了，再跌下去要跑路了」、「漲停了，但我還是想哭，因為還要再來5根才能從負變正」。

台股這波反彈，究竟是迴光返照或是AI產業吹起的反攻號角？證券分析師陳嘉偉表示，台股先前從高點重挫12,131點跌破年線的過程中，黃仁勳並未馬上辭去執行長職務，因此這段跌勢根本與黃仁勳無關，不能單靠他回鍋就認定大盤已經止跌。陳嘉偉直言，這波反彈是標準的「奪命回馬槍」，大盤大漲逾3,000點反而提供了絕佳的放空點位，更大膽預言台股低點35,542點很快就會再度跌破。

不過第一金投顧董事長黃詣庭分析，今年上半年的股市瘋牛行情，到了明年會出現基本盤的改變，將會是「慢牛行情」的U型反彈。黃詣庭提到，由於科技產業的基本面仍佳，包括明年台灣經濟成長率預期有機會在5.5%以上，台股企業獲利明年還有25.8%的成長率，綜合考量合理的本益比區間，明年大盤指數估計會在52,000點至55,000點區間，其中，明年春節前仍有機會看到大盤指數來到5萬點。

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