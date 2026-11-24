輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳重返執行長一職，激勵台股今（24）日狂漲逾3300點，元大台灣50（0050）更罕見亮燈漲停。而日前不惜動用房貸、累計砸逾2.3億元買進0050的摩爾投顧分析師郭哲榮，如今帳面損益也由虧轉盈，讓不少網友驚呼，究竟是實力還是運氣？

台股上週遭遇猛烈賣壓，郭哲榮20日透露，透過理財型房貸籌措約3000萬元加碼0050，分別以85.95元買進315張、86元買進35張，累計投入金額超過2.3億元。即便當時台股跌勢慘烈，他仍維持年底上看5萬點的看法。

沒想到，黃仁勳回任輝達執行長的消息一出，台股隨即迎來強勁反彈，0050今日以漲停價95.7元作收。若以郭哲榮公開的2529張持股及買進成本試算，帳面損益一舉由昨日虧損約1291萬元，轉為獲利約909萬元，單日帳面金額增加約2200萬元。

一名網友今日在Dcard以「哲哲也太強運了吧」為題發文表示，日前看郭哲榮在YouTube談及砸重金買進0050時，神情相當凝重，沒想到才過幾天，就迎來黃仁勳回歸、股市大漲的消息，讓他忍不住好奇，郭哲榮究竟是真的有本事，還是運氣特別好？

貼文引起網友熱議，有人認為運氣也是實力的一部分，「誰能確定黃仁勳回得去輝達」、「就是運氣好啊，不然他怎麼知道黃仁勳會在昨天回歸？」也有網友認為郭哲榮的優勢在於資金雄厚，「他這不叫運氣好，他這叫本多終勝！」另有網友笑稱「他是0050之神，7月那次抄底也是很準」。

台股今日開高走高，終場大漲3310.46點，收在40122.35點，創下史上最大收盤漲點紀錄，一舉收復4萬點大關，上市櫃共有621檔股票漲停作收。不過，市場惜售氣氛濃厚，成交值萎縮至4194.05億元，創今年新低。

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