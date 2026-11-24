受輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳重掌兵符激勵，台股今（24）日上演報復性大反攻，台指期更直奔漲停大漲3,665點。

證券分析師陳龍在盤後節目中指出，從業30年來從未見過單週重挫17%的極端行情，而這波狙擊台股、透過借券賣出主動式ETF砸盤的亞太區私募基金與對沖基金，如今在黃仁勳回歸與成分股全面漲停下正面臨嚴峻的「雙重軋空」，單以截至昨日外資留倉的103,400口期貨空單換算（以大台每點200元計算），今日光期貨帳面就虧損高達758億元。

陳龍進一步拆解外資結構與軋空劇本，表示並非所有外資都在做空，主權基金與退休基金多屬穩健長線配置，真正趁著黃仁勳離職、在亞太總部遙控放空台股的是駐紮於香港的私募基金與避險基金。

先前這批空方勢力利用借券賣出主動式ETF打壓市價，逼迫投信基金被迫賣股、造成流動性危機，使整體借券賣出餘額從1,500萬張暴增約300萬張至1,849萬張；然而隨著昨日成分股反彈，劇本已正式反轉，昨日（23日）外資買超前20名中便有多達10檔是主動式ETF，合計被迫回補32萬張，但相較於龐大的借券空單餘額僅是九牛一毛，未來在6個月還券期限與成分股無量漲停壓力下，空方將被迫持續進場回補。

從基本面與國際趨勢觀察，陳龍強調AI工業革命並未因短線股災而改變，台灣10月外銷訂單持續衝高，科技大廠AI訂單能見度更已看到2029年。

針對市場先前擔憂美國部分州別轉由民主黨執政恐阻礙AI資料中心建置，他認為資料中心能帶來龐大稅收與就業機會，只要妥善解決水電供應便能順利推動；此外，全球「主權AI」浪潮正加速擴散，包括韓國電信業者重金投入AI基礎建設，以及擁有14億人口的印度積極建置AI資料中心作為東南亞替代市場，這些伺服器與硬體建設全數仰賴台灣供應鏈。

展望後續大盤走勢與操作心法，陳龍表示自己先前便曾預估若黃仁勳回歸、台股有望先彈1萬點，如今今日先漲3,000多點僅是開端，依據過去多頭行情「怎麼下去就怎麼上來」的經驗，未來台股反攻不僅將收復失土，更有機會重新改寫歷史新高並越過50,000點。

他提醒投資人，在非常時期切忌恐慌殺低或盲目換股，以免面臨賣在谷底後又得追高的二次傷害，現階段抱緊具備AI長線基本面的持股，靜待外資借券空單回補效應發酵即可。

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