I人理財先天優勢！月薪38K存1萬、調薪全加碼買基金

我分享自己的實際做法：第一份薪水每月僅有38,000元，存下10,000 元進行定期定額買進台股基金。後來隨著薪水調升，我的生活開銷大致上沒有增加，因此調薪的部位全部拿來加碼扣款買基金。後來，月薪增加到8萬元的時候，有5萬元是用來定期定額扣款。

I 人有一大投資理財上的優勢：以我自己來說，社交活動少，也因此降低不少相關開銷。我工作非常認真，但幾乎不參與任何交際應酬，連朋友邀約聚餐也很少。假日閒暇，我喜歡靜態的活動，例如閱讀、看電影，因此整體花費相當少，可以盡全力存錢。

所有理財書籍都會提醒我們要努力存錢，那是一切理財的底氣。至於能夠存下多少錢，取決於你的所得（收入）和支出。

每月結餘 ＝ 收入－支出

投資比例 ＝（ 每月投資額 ÷ 每月結餘） × 100%

活儲0.8%與股市10%複利差十倍

如果想要加速累積財富，在不影響必要生活與風險準備下，盡可能提高投資比例——將每月結餘全部拿來儲蓄。但是，把所有儲蓄都放在銀行存款也不行，不僅跟不上通膨，更追不上整體金融市場的增值速度（無論股票、房地產或債券，長期報酬率遠遠超過銀行存款很多倍）。

本文摘自《I人理財》 因此，我自己不僅把投資比例拉高到100%，更是將所有儲蓄全部拿來定期定額投資股票型基金——定期定額扣款金額等於每月結餘。

不要小看這個動作。銀行活儲每年僅有0.8%的利息，股票型資產則有8%至10%增值潛力，一年的差距就至少十倍，若經過三十年、五十年的複利之後，差距就是天與地。

打破「等有錢再投資」迷思：先扣款才存得到錢

你可能好奇：孝親費、旅遊經費、緊急預備金，怎麼都沒討論？

那些都歸在「支出」，我的建議是「收入扣除所有支出，全數拿來定期定額投資」，並非建議你不要孝親、旅遊、存一些緊急預備金。尤其孝順父母是做人的根本，人不能忘本，不然後面章節談到「財富階梯」，忘恩負義的人會眾叛親離，攀爬到某個程度就卡關、上不去了。

但是你要留意，很多上班族存不了錢，是因為他們想的是：「等有錢的時候再投資」。這是一個重大迷思：實際上人們常會把收入不知不覺花完，沒有留下多餘的錢，因此沒有投資！你不能等有錢才開始，因為可能永遠不會開始。

信義區租屋月剩7千生活費！他做好「睡公司沙發」打算

我在每月薪資不多的時候就開始投資了。第一份工作月薪38,000 元，每月15日發薪，我設定每月16日就從同一帳戶扣10,000 元，定期定額投資台股基金。

同樣設定16日，自動轉帳10,000 元給爸媽當作孝親費，所以，只剩下18,000 元。我在信義區的公司附近租房子，每月租金11,000 元，是25日要交給房東，剩下7,000元才是我的生活費。

這在台北市怎能生活？根本不會有閒錢啊！我省吃儉用，並且做出最壞打算：萬一撐不下去了，就不要租房子，睡在公司或朋友家的沙發！所幸，那段財務緊繃的日子只有工作第一年，隔年我調薪之後就解圍了。

但是你要注意喔，我是在每月薪水一拿到，就先做定期定額扣款去投資，其他項目全都排在後面。

因此，我的定期定額扣款優先於所有一切，這就是決心！I 人決心要做一件事情，是很能貫徹到底的。雖然不一定聲勢浩大，但會很有紀律的默默執行，這種安靜的決心，很適合做長期的定期定額投資。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)

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