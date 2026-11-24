黃仁勳回歸輝達（NVIDIA）激勵台股強勢反攻，但跌深反彈是否代表多頭行情正式回歸，仍引發投資人討論。一名股民盤點近期影響股市的三大風險，認為部分不確定性雖逐漸消除，但目前仍缺乏明確的趨勢反轉訊號，因此維持五至六成持股水位，並持續加碼QQQ。

該名股民在PTT股板發文指出，先前市場面臨通膨引發的升息壓力、監管趨嚴可能導致資料中心建置遞延，以及黃仁勳離職對台廠供應鏈造成的隱憂。如今通膨數據未見進一步惡化，黃仁勳也已回歸輝達，但監管與資本支出相關風險仍值得關注。

原PO援引《超級績效》作者馬克（Mark Minervini）在社群平台X上的觀點，指出跌深後的強勁反彈在熊市中並不少見，不能直接視為趨勢反轉。目前他也尚未觀察到具備持續領漲能力的族群，因此除了持續加碼QQQ，僅以小部位布局反彈力道較強的個股，暫不碰漲價循環股。

貼文引發不少投資人反駁，認為股市往往會提前反映利多與利空，等到所有不確定性消失，可能早已錯過低檔布局機會，紛紛留言「確定時已經五萬了」、「行情在半信半疑中成長」、「股市不會等到所有利空消失後才漲」、「悲觀者正確，樂觀者賺錢」。也有人直言，黃仁勳回歸本身就是重要的反轉訊號。

不過，也有投資人認同原PO的謹慎態度，指出黃仁勳回歸僅解除眾多利空之一，通膨、升息及AI晶片出口管制等風險仍須觀察。部分股民分享自身操作策略，選擇分批投入指數型商品，至於個股則等待資金流向及產業前景更加明朗後再布局，在避免錯過反彈與控制下跌風險之間取得平衡。

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