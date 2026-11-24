受輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳重掌兵符激勵，台股今（24）日狂噴逾3,300點並重返4萬點大關，台指期開盤更直奔漲停。

然而證券分析師陳嘉偉在盤後影音節目中直言，黃仁勳回歸絕非帶動台股重返5萬點的大利多，而是標準的「奪命回馬槍」，大盤大漲逾3,000點反而提供了絕佳的放空點位，並大膽預言台股低點35,542點很快就會再度跌破。

針對今日盤面操作與籌碼結構，陳嘉偉指出，不少先前重挫逾七成的個股（如國巨、環球金、上詮波段跌幅均達72%至75%）雖然今日亮燈漲停，但跌掉75%需要上漲300%才能真正回本；而在金管會將融資維持率調降至120%解除斷頭警報、且多數個股跳空漲停的情況下，投資人普遍惜售，大盤卻爆出4,194億元成交量，關鍵在於早盤漲停打開的弱勢股遭到拋售。

陳嘉偉表示，自己上周已將空單全數回補並抱持滿手現金，今日一開盤便鎖定漲停打開或無力鎖漲停的個股出手放空5檔標的，其中早盤於09:06放空的晶豪科（3006）尾盤重挫逾4%，單日價差獲利超過10%，其餘如亞光、中磊、富采與鴻準也全數收黑獲利，同時他也指出在平盤以下禁空令下，切忌追空反向ETF，以免面臨掛跌停賣不掉的窘境。

從台股跌勢源頭分析，陳嘉偉強調，台股先前從高點重挫12,131點跌破年線的過程中，黃仁勳當時尚未辭去執行長職務，這段跌勢根本與黃仁勳無關，因此不能單靠他回鍋就認定大盤已經止跌。

他並重申昨日的比喻，指出黃仁勳重返輝達就像公牛隊找回63歲的邁克爾·喬丹，因為輝達董事長仍留任，且董事會已將國家安全與出口管制交由獨立董事監督、增設直接向董事會報告的法遵長，黃仁勳雖負責研發與供應鏈管理，但過去一人說了算的絕對決策權已被大幅削弱。

此外，陳嘉偉更從美國政壇角力提出警告，認為黃仁勳回任反而讓他重新站上政治風口浪尖。

他指出，川普力挺黃仁勳背後牽動與萬斯（JD Vance）及建制派盧比歐（Marco Rubio）之間的共和黨接班競爭，如今黃仁勳回鍋已引發參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及眾議院兩黨議員不滿，揚言動用權力調查其是否涉及國安風險，黃仁勳12月1日還須兩度赴國會接受調查；在決策權受限、AI晶片管制禁令未除及資料中心高利率債務壓力下，陳嘉偉警告AI產業鏈已回不去，台股反彈純屬逃命波，未來仍將面臨嚴峻修正。

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