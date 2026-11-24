黃仁勳回歸輝達（NVIDIA）引爆全球AI股反攻行情，台股24日盤中一度大漲3368點，創下史上盤中最大漲點紀錄，強勢收復4萬點大關。不過，技術分析達人林穎認為，目前仍屬空頭反彈，尚未確認真正落底，提醒投資人不要急著追高，應耐心等待「第二隻腳」出現。

根據《鏡週刊》報導，林穎指出，依照技術分析的落底流程，大盤必須先經歷急跌、爆量，再止跌強彈並重新站上月線。目前月線約在41960點，後續若能拉回形成「第二隻腳」，才有機會完成打底，進一步突破前波高點後，才能確認多頭趨勢。

林穎表示，若順利完成打底，12月、明年1月有機會迎來多頭行情，現階段則應觀察外資能否連續買超，以及先前遭到重挫的個股能否跟隨大盤同步轉多。她提醒，強彈只是第一步，不必急著追逐漲停股，以免在反彈高點再次套牢。

相關報導在PTT股板引發熱議，不少投資人認為，黃仁勳回歸屬於重大消息事件，難以單靠技術分析預測，紛紛留言「現在都是事件＞技術分析」、「技術分析無法預測極端事件啊」、「看什麼技術分析，看川投顧就好」。由於多檔個股鎖住漲停，也有人笑稱「還不能買（X）買不到（O）」、「買不到只能等啊」。

對於等待「第二隻腳」的操作策略，部分投資人則擔心錯過低檔布局機會，直言「36000不買，42000才買」、「跌不敢買漲不敢買」。但也有人認同林穎的觀點，認為仍需觀察接下來幾個交易日，才能判斷是否真正轉為多頭。如何在搶進跌深反彈與等待趨勢確認之間取得平衡，成為這波台股強彈後的討論焦點。

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