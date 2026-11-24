受輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回鍋激勵，台股今（24）日上演史詩級報復性反攻，大盤狂噴超過3,300點並一舉飆回40,000點大關，台指期更直接拉上漲停鎖死。

摩爾證券投顧分析師郭哲榮發表最新盤勢評論指出，自己先前預告的「1121多頭歸隊」今日徹底發威，昨天才提前預告只要黃仁勳回任出現眉目、台股就可能跳漲2,000點甚至碰觸漲停，今日大盤走勢完全印證市場多頭氣勢。

針對近期美股與產業風向的劇烈轉折，郭哲榮細數黃仁勳自離開輝達至傳出回歸消息不過短短11天，他在黃仁勳離職第一時間便直指董事會決策失當並預告其終將回歸；如今隨著輝達高層人事出現轉機，市場先前對AI產業的恐慌疑慮一掃而空。

他強調，上周五夜盤重挫1,881點時，外界一度嘲諷多頭潰敗，但這波急跌純屬短線恐慌清洗，隨著多頭歸隊訊號確立，台股迅速收復失土重返4萬點。

在類股與族群輪動方面，郭哲榮表示，隨著大盤強勢反攻，今日盤面多檔AI與半導體供應鏈齊步亮燈漲停，包括受惠載板擴產與雲端大廠自研晶片（TPU）需求的欣興（3037）、布局伺服器板與記憶體模組板的健鼎（3044）；此外，受惠雲端客戶自研ASIC趨勢的聯發科（2454）連兩日漲停、智原（3035）早盤亦攻上漲停，新增測試產能於第四季貢獻的精材（3374）、受惠台積電擴建先進廠房廠務整合的帆宣（6196），以及12吋產能滿載的環球晶（6488）與簽訂長約保貨的國巨（2327）也全面亮燈漲停，反映產業基本面並未改變。

展望台股後續總經與波段目標，郭哲榮重申長線多頭看法不變，持續看好台股挑戰50,000點、台積電（2330）上看3,000元大關；他表示，即便今年底前未能順利達標，明年也很快就會實現，並強調自己對年底拚上5萬點依然保有信心，看好第四季台股走出逆轉勝行情。

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