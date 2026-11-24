輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳正式復職，美國總統川普才公開力挺，隨即在社群平台「真實社交」（Truth Social）發布一張惡搞梗圖，將自己2024年遇刺後的經典舉拳照片主角換成黃仁勳，畫面更加入紅色內衣元素。照片曝光後引發PTT股板熱議，不少投資人聯想到股板流行的「掀奶罩」諧音梗，笑稱「官方玩梗，最為致命」。

根據《鉅亨網》報導，輝達董事會23日一致通過恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，川普更透露曾親自遊說董事會，並派副總統范斯協助消除國家安全疑慮。黃仁勳回歸的消息也帶動輝達股價大漲，盤中漲幅一度超過三成。

川普接受《CNBC》專訪時表示，這場風波對黃仁勳而言，最終或許是件好事，認為他的聲望不會因此受損，人們反而會敬重他所經歷的一切。報導指出，川普發布的梗圖刻意加入紅色內衣元素，影射黃仁勳先前涉及的私生活爭議。原PO則認為，川普可能將黃仁勳與自己視為同樣歷劫回歸的人物。

貼文曝光後，大批投資人將焦點放在紅色內衣上，紛紛留言「官方玩梗，最為致命」、「川普也懂這梗」、「川普有偷偷看股版？」、「美國人也懂掀奶罩」、「官方帶頭玩梗」。由於「掀奶罩」與台語「先來走」諧音，經常被股板用來調侃投資人提前退場，意外讓這張梗圖成為股民討論的焦點。

也有投資人認為，川普此舉更像是朋友間的互相調侃，留言「好朋友才可以這樣互虧」、「救人成功，開玩笑一下有差哦」、「開他玩笑就表示他現在是自己人了」，另有人批評這類玩笑並不恰當。從親自介入輝達董事會到發布梗圖，川普對黃仁勳的公開力挺與社群互動，也成為這場執行長復職風波的另一個話題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。