股市急跌時，放空看似能快速獲利，但突如其來的反彈也可能讓空單面臨龐大損失。一名2019年開始投資股票的股民在PTT股板分享，自己曾嘗試當沖放空及融券交易，卻因頻繁盯盤、數度遭遇軋空，最終放棄主動做空，改採長期做多策略，僅適度透過反向ETF對沖美股部位，引發投資人熱議。

原PO表示，放空不僅難以掌握進場時機，還得花費大量時間盯盤，即使成功看準下跌趨勢，也可能因突發利多而遭到軋空。經過多年投資，他認為在自由市場中，長期做多反而是相對省力的操作方式，不必頻繁猜測股市高低點。

做多與做空在潛在報酬及風險上也存在差異。以一般未使用槓桿的股票交易而言，做多的潛在獲利沒有固定上限，直接放空個股的最大獲利則為放空金額的100%，但股價持續上漲時，理論上的虧損沒有上限。此外，融券成本、回補壓力及政府救市措施，也可能增加做空的操作難度。

不少投資人認同長期做多更具優勢，留言指出「做空聰明人，做多有錢人」、「股市是一條長期向上的曲線，做空就是要找其中的凹陷點」、「你可以長期無腦多，但不能長期無腦空，這就是差別」。也有人以元大台灣50（0050）與元大台灣50反1（00632R）的長期走勢為例，認為反向ETF更考驗進出場時機。

但也有投資人指出，股災期間的下跌速度往往快於上漲，做空若能掌握時機，仍有機會在短期內取得可觀報酬，留言包括「做空賺得快，做多賺得久」、「做空抓恐慌前期適合短進短出」。另有人認為，空單更適合作為現貨部位的避險工具，而非主要獲利來源。相較於長期持有優質股票，做空更考驗進場、停利與停損紀律。

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