台股23日反彈後，台指期夜盤一度觸及漲停，外資空單動向再度成為焦點。一名投資人在PTT股板發文指出，外資週一收盤的期貨空單比上週五增加約5,000口，同日現貨仍呈賣超，面對夜盤急漲，讓他好奇外資接下來該如何應對，是否可能面臨軋空壓力，引發討論。

原PO表示，外資不僅持續增加期貨空單，台指期夜盤又突然強彈，因此想了解外資可能採取的應對策略。他也質疑，近期外資持續賣超現貨，若將期貨空單解釋為避險，似乎與實際操作有所落差。對此，有人指出外資並非單一投資人，不同機構可能同時持有現貨、期貨與選擇權部位，不能只看空單數量判斷整體方向。

有留言提出，外資持有約55兆元台股現貨，而期貨淨空單契約金額約7,500億元，兩者規模差距相當大，因此期貨空單未必代表全面看空。另有人分析，外資可能透過期貨空單對沖現貨風險，也可能配合選擇權或期現貨價差進行套利，即使指數上漲，整體投資組合也不一定虧損。

不少投資人認為，外資根本不需要為空單急漲過度擔心，留言包括「空單避險的，不是本業」、「跟現貨比，他的空單可有可無」、「你擔心自己就好，外資能賺錢的門路那麼多，空單算啥」，也有人笑稱「說個笑話：替外資擔心賠錢」、「不用替比你有錢的人擔心」。

不過，也有人持不同看法，認為外資近期持續賣超現貨，期貨空單不一定全是避險，可能涉及方向性交易或套利。另有留言指出，投信持有大量期貨多單，外資空單可能與造市及交易對手需求有關，應觀察部位變化，而非單看未平倉口數。整體而言，外資是否真的遭到軋空，仍須結合現貨、期貨、選擇權及後續回補動向判斷。

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