輝達（NVIDIA）23日宣布恢復黃仁勳總裁、執行長及董事會成員職務，美國總統川普更傳出親自介入董事會決策。根據《中時新聞網》報導，川普不僅參與輝達董事會會議，還向董事會提供國家安全方面的保證，促成黃仁勳回歸。消息引發PTT股板熱議，不少投資人笑稱川普根本是「自己畫K線」，甚至戲稱他才是最強投顧。

報導指出，輝達董事會經過多次討論後，一致通過恢復黃仁勳所有職務，並肯定其領導能力。川普接受CNBC訪問時表示，自己持續透過直接或間接方式與輝達董事會溝通，認為美國不能失去黃仁勳這類頂尖科技人才。針對董事會提出的國家安全疑慮，美國政府也提供相關保證，川普更稱讚董事會做出負責任的決定。

川普還透露，自己曾與中國國家主席習近平談論黃仁勳，但意外發現習近平對他的了解並不多。他認為黃仁勳經歷這場風波後，未來有望以更高層次重新出發。相關消息曝光後，原PO也打趣表示「川皇：我抄底輝達買滿了，再次示範畫K線」，諷刺川普介入企業人事與股價波動之間的關聯。

貼文曝光後，不少留言以「川普投顧」形容這次事件，包括「自畫K線，還得是你川」、「川投顧又出手了」、「什麼分析都比不過川普大哥」，也有人笑稱「川普：我抄底多單完畢」，認為這次人事逆轉宛如川普親自決定股市方向。

不過，也有投資人質疑政府直接介入上市公司董事會的適當性，直言「董事會獨立性消失」，另有人懷疑川普是否提前布局輝達股票，甚至影射內線交易。相關說法均屬留言推測，並無證據證實川普持有相關交易部位或涉及不法。

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