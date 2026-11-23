台股今（23）日展開反攻行情，針對盤勢強弱，證券分析師陳龍在盤後節目中指出，看盤重點不在於指數反彈點數多寡，而在於「盤面內容」已出現扭轉，外資過去一段時間大舉透過借券賣出放空主動式ETF與權值股的空單，正正面臨嚴峻的軋空壓力。

陳龍分析，這一波台股恐慌重挫的主因，在於外資狠辣利用「借券賣出」工具，針對主動式ETF在市場上不計價砸盤，壓低市價後逼迫投信不得不賣出手中持股，進而引發權值股跌停鎖死、賣不掉的流動性風險，並讓外資期貨約10萬口空單大賺。

他指出，面對這種結構性賣壓，單靠國安基金喊話或調降融券維持率效果有限，真正打中要害的是金管會將每日盤中借券賣出委託數量上限，從前30個交易日日均量的30%一路限縮至3%，近期更進一步降至1%，直接堵死外資借券放空的管道。

針對近期市場盛傳的「AI泡沫論」與美股政治變數，陳龍認為不少利空實屬加油添醋。

他指出，先前輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭引發市場連鎖反應，但隨著美國總統川普表態要給頂尖人才第二次機會、呼籲輝達讓黃仁勳回歸，美國財政部長貝森特也迅速改口稱對中晶片管制已足夠（意味H200晶片可望放行）並表示「黃仁勳已在外面」，加上輝達盤後一度大漲約7%，顯示先前偏空氛圍已開始轉向；他估算，先前台股這段跌幅可視為反映黃仁勳離開的衝擊，若12月真出現黃仁勳回歸的消息，台股有望迎來報復性反彈。

展望後續操作策略，陳龍建議投資人此時切勿在恐慌中將手中持股砍在最低點，以免未來反彈後面臨必須用更高價格買回的二次傷害，現階段不需要急著加碼，只要抱緊原有持股等待籌碼面發酵即可；同時他也提醒，後續若能進一步配合新台幣轉為升值，外資這波新增的約300萬張借券空單將加速回補，有望重演三個多月前借券餘額從2,000萬張大減至1,500萬張的波段軋空行情。

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