台股今（23）日在政府護盤與美方消息激勵下展開強勁反彈，不過證券分析師陳嘉偉在盤後影音節目中直言，今日大盤反彈完全是靠「假利多」硬拉，反彈反而是讓投資人逃命與布局放空的絕佳賣點。

他指出，今早市場盛傳美國財政部長貝森特改口稱輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳「已是外部人士」，被部分媒體解讀為黃仁勳有望回歸，這就如同10月5日市場傳出「台積電攜手馬斯克德州設廠」的假利多一樣，當時大盤雖一度大漲超過千點，收盤卻有高達1,135家個股由紅翻黑，隨後更一路步入空頭修正。

談到大盤與櫃買指數的技術面位階，陳嘉偉表示，自己早在10月28日便以歷史跌幅推算台股恐回測33,678點，而上周五（20日）台指期夜盤最低殺至33,719點，距離目標僅差40點。

面對外界詢問既然已接近滿足點、且櫃買指數也回測5年線是否該翻多，他引述民國97年金融海嘯期間台股自9,859點跌至7,384點的歷史走勢指出，33,719點僅類似當年的中繼低點7,664點，當時櫃買指數在回測5年線震盪後仍繼續向下破底；他以波浪理論研判，目前台股甚至連大格局的「初跌段」都尚未走完，未來還有更嚴峻的「主跌段」與「末跌段」。

除了技術面偏空，陳嘉偉更從總體經濟與AI產業鏈債務風險提出警告。他指出，近期中東局勢緊張、飛彈互射，但布蘭特原油價格卻不漲反跌，加上銅、黃金、白銀與比特幣同步走弱，顯示全球金融市場正在提前反映明年的經濟衰退。

他進一步點出，許多新興雲端算力中心（Neocloud）過去仰賴「以債養債」與輝達循環融資擴張，如今在禁令與客戶流失下營收銳減，日本甚至有業者大幅下修明年財測九成，在連馬斯克借錢都得負擔近8%至9%高利率的環境下，這些算力中心根本借不到新資金償還利息與台灣供應鏈貨款，他大膽預言明年全球資料中心將陸續爆發倒閉潮，甚至連OpenAI最終也恐面臨倒閉危機。

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