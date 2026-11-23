台股近期大幅修正後反彈，不少投資人卻發現，真正跌深時反而不敢進場。一名投資人在PTT分享，每當股市從高點下跌10%，就認為是難得的買進機會，急著投入大筆資金；沒想到跌幅擴大至28%時，卻開始害怕繼續下跌，遲遲不敢加碼，最終錯過更低的買點，讓他無奈求助該如何改善這種投資心態。

原PO表示，自己在股價小跌時總認為撿到便宜，甚至覺得「買在低點就是爽」，但當跌幅擴大至28%，又開始說服自己要遵守紀律，等到下跌35%才進場。沒想到股價隨後反彈，即使距離高點仍有25%的跌幅，他依舊不敢買，導致平均持股成本居高不下，真正大打折時反而沒買到多少。

文章曝光後，多數留言建議事先做好資金配置，透過分批買進或定期定額降低情緒干擾，包括「事先做好資金規劃，不要走一步才看一步」、「設定好資產比例，嚴格分段執行」、「分批買啊，又不是神，可以抄在最低點」，也有人直言「定期定額可以解決心理障礙」，認為與其猜測最低點，不如提前設定加碼條件並確實執行。

另有投資人點出，問題可能不只是恐懼，而是小跌時就投入太多資金，導致真正大跌時缺乏餘裕。有人表示「因為深跌之前的小跌你就把銀彈打光了」、「小跌時錢都套進去了」，也有人提醒，大跌往往伴隨重大利空，與一般回檔不同，因此不敢買並不奇怪，重點是找到適合自己的操作方式，而非勉強自己抄底。

此外，也有留言建議改採右側交易，等待趨勢回穩再進場，不必強迫自己在下跌途中接刀。有人指出「你不一定要改心態，你可以讓策略往你的性格做匹配」，另有人強調，長期投資不必執著買在最低點。整體討論多認為，與其事後懊悔錯過低點，更重要的是事前規劃資金、控制投入節奏，避免每次都被漲跌情緒左右。

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