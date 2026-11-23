台股今（23）日上演強勁絕地大反攻，盤中大漲逾千點並一舉重返37,000點大關。摩爾證券投顧分析師郭哲榮發表最新盤勢分析指出，若把上周五（20日）台指期夜盤最低殺至33,719點計算在內，台股實質上等於狂拉超過3,000點，展現多頭強勢歸隊氣勢。

針對今日大盤急拉的總經與政策背景，郭哲榮分析主要受惠兩大關鍵轉折。首先是政府展現強烈護盤決心，金管會官員特地在週六（21日）加班宣布救市措施，其中今日起實施「平盤以下禁止放空」最為關鍵，有效遏止空方氣焰並穩定市場信心。

其次則是美方政治與產業風向出現戲劇性轉變。郭哲榮指出，美國總統川普首度向輝達（NVIDIA）董事會施壓，要求給前執行長黃仁勳第二次機會；而先前表態輝達應從外部尋找新任執行長的美國財政部長貝森特，周末也直接改口稱「黃仁勳現在就是外部人士」。

他認為，這顯示黃仁勳回鍋並非毫無機會，一旦未來幾天傳出輝達召開董事會或任何黃仁勳可能回任的跡象，台股隔日甚至有機會直接跳漲2,000點。

在產業與個股表現方面，隨著大盤止跌回穩，先前遭恐慌性錯殺的權值與電子族群也全面展開破底翻走勢。郭哲榮提到，包括受惠雲端大廠自研加速器趨勢的聯發科（2454）強勢亮燈漲停，具備載板擴產與TPU題材的欣興（3037）早盤急跌逾9%後迅速翻紅，此外如智原（3035）、精材（3374）、帆宣（6196），以及波段跌幅深重的環球晶（6488）與國巨（2327）均出現止跌反彈跡象。

展望後市，郭哲榮重申自己上周五在市場最恐慌時仍進場加碼元大台灣50（0050）、累計投入金額已達2.3億元，正是看好台灣科技業的實質競爭力與獲利基本面。

他坦言，歷經這波劇烈修正後，台股今年底要攻上5萬點的機率的確縮小，但今年沒漲到的空間有望在明年加倍奉還，維持明年上看62,000點、三年內挑戰10萬點的長線多頭看法不變。

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