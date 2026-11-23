台股自高點回落，部分熱門電子股跌幅遠超大盤。一名投資人在PTT分享近31日上市櫃商品跌幅排行榜，統計顯示共有107檔商品跌幅達50%以上，其中台揚（2314）重挫70.55%居冠，台燿（6274）下跌64.50%，連大型權值股台達電（2308）也跌達56.10%，引發投資人熱議。

根據原PO整理的榜單，跌幅前五名依序為台揚下跌70.55%、富邦蘋果正二N（02001L）下跌66.95%、台燿下跌64.50%、霖宏（5464）下跌63.86%，以及環球晶（6488）下跌63.36%。若排除槓桿商品，台燿則位居個股跌幅第三名，志聖（2467）、致茂（2360）、上詮（3363）及台勝科（3532）跌幅也超過60%。

值得注意的是，不少AI與電子供應鏈熱門股同樣遭到重挫，包括川湖（2059）下跌59.16%、欣興（3037）下跌59.01%、南電（8046）下跌58.21%、台光電（2383）下跌53.13%。此外，富邦臺灣加權正2（00675L）、國泰臺灣加權正2（00663L）及群益臺灣加權正2（00685L）跌幅均超過50%，顯示這波修正不僅衝擊個股，也波及槓桿型商品。

上市櫃台股近31日跌幅排行榜 大盤創高後跌幅排行｜共116筆 排名 商品名稱（代號） 漲跌幅 1 台揚 (2314) -70.55% 2 富邦蘋果正二N (02001L) -66.95% 3 台燿 (6274) -64.50% 4 霖宏 (5464) -63.86% 5 環球晶 (6488) -63.36% 6 志聖 (2467) -62.15% 7 致茂 (2360) -60.55% 8 上詮 (3363) -60.54% 9 台勝科 (3532) -60.06% 10 漢測 (7856) -59.67% 11 聯友金屬-創 (7610) -59.50% 12 禾伸堂 (3026) -59.30% 13 萬潤 (6187) -59.28% 14 南俊國際 (6584) -59.17% 15 川湖 (2059) -59.16% 16 欣興 (3037) -59.01% 17 信驊 (5274) -58.60% 18 南電 (8046) -58.21% 19 安葆 (7792) -57.81% 20 應廣 (6716) -57.53% 21 錦明 (3230) -57.18% 22 雙鍵 (4764) -57.09% 23 青雲 (5386) -56.72% 24 順達 (3211) -56.71% 25 國精化 (4722) -56.23% 26 帆宣 (6196) -56.11% 27 台達電 (2308) -56.10% 28 景碩 (3189) -56.07% 29 由田 (3455) -56.04% 30 高技 (5439) -55.95% 31 尖點 (8021) -55.88% 32 長廣 (7795) -55.77% 33 雅茗-KY (2726) -55.75% 34 穎智科技 (6683) -55.68% 35 合晶 (6182) -55.63% 36 矽格 (6257) -55.24% 37 訊芯-KY (6451) -55.24% 38 信昌電 (6173) -55.22% 39 金居 (8358) -55.17% 40 嘉晶 (3016) -54.95% 41 聯茂 (6213) -54.83% 42 新日興 (3376) -54.69% 43 耀穎 (7772) -54.50% 44 蔚華科 (3055) -54.47% 45 先進光 (3362) -54.32% 46 廣閎科 (6693) -54.32% 47 印能科技 (7734) -54.26% 48 富鼎 (8261) -54.19% 49 科嶠 (4542) -54.14% 50 良維 (6290) -53.97% 51 全友 (2305) -53.95% 52 柏騰 (3518) -53.88% 53 達科 (6831) -53.87% 54 愛普* (6531) -53.83% 55 亞泰金屬 (6727) -53.79% 56 鈺邦 (6449) -53.78% 57 聯傑 (3094) -53.68% 58 台虹 (8039) -53.47% 59 辛耘 (3583) -53.35% 60 全新 (2455) -53.26% 61 聯亞 (3081) -53.25% 62 華星光 (4979) -53.17% 63 台光電 (2383) -53.13% 64 沛亨 (6291) -52.96% 65 穎崴 (6515) -52.94% 66 雅特力-KY (6907) -52.83% 67 鈦昇 (8027) -52.74% 68 國巨* (2327) -52.64% 69 一詮 (2486) -52.49% 70 佳必琪 (6197) -52.33% 71 睿生光電 (6861) -52.31% 72 南茂 (8150) -52.16% 73 勤誠 (8210) -52.09% 74 蜜望實 (8043) -52.06% 75 和亞智慧 (7825) -52.04% 76 順德 (2351) -51.95% 77 華新科 (2492) -51.86% 78 竹陞科技 (6739) -51.80% 79 聯鈞 (3450) -51.60% 80 倍利科 (7822) -51.59% 81 富威電力 (6994) -51.58% 82 強茂 (2481) -51.42% 83 環宇-KY (4991) -51.39% 84 宏致 (3605) -51.34% 85 新盛力 (4931) -51.26% 86 富邦臺灣加權正2 (00675L) -51.25% 87 揚明光 (3504) -51.21% 88 鴻勁 (7769) -51.06% 89 IET-KY (4971) -51.03% 90 國泰臺灣加權正2 (00663L) -51.03% 91 群益臺灣加權正2 (00685L) -50.97% 92 昇陽半導體 (8028) -50.89% 93 漢磊 (3707) -50.81% 94 旺宏 (2337) -50.71% 95 中探針 (6217) -50.63% 96 松川精密 (7788) -50.62% 97 國慶科技 (1721) -50.52% 98 威鋒 (3229) -50.45% 99 波若威 (3163) -50.36% 100 東捷 (8064) -50.33% 101 宇隆 (2233) -50.33% 102 旭然 (4556) -50.25% 103 大量 (3167) -50.10% 104 德微 (3675) -50.07% 105 雷科 (6207) -50.03% 106 宏齊 (6168) -50.00% 107 單井 (3490) -49.89% 108 南亞科 (2408) -49.62% 109 博磊 (3581) -49.52% 110 均華 (6640) -49.34% 111 巨有科技 (8227) -49.32% 112 兆豐半導體領航ETF (020041) -48.94% 113 千如 (3236) -48.76% 114 蛇籠 (7751) -48.74% 115 艾華 (6204) -48.42% 116 華容 (5328) -48.16% 來源：凱基證券資料經AI整理（依原始貼文提供，未經獨立查證）

榜單曝光後，不少投資人驚呼「沒有腰斬的都排不上榜了」、「一堆熟面孔都腰斬起跳」、「熱門股刷一排腰斬太噁心了」，也有人注意到部分個股跌幅甚至超過正2商品，直言「個股比正二還危險」。台達電的跌幅同樣成為焦點，有留言感嘆大型權值股竟也出現如此劇烈的修正。

不過，部分投資人認為，榜上不少個股先前漲幅已相當驚人，這波下跌未必全是基本面惡化，有人表示「把今年漲幅列出來就不覺得很慘了」、「怎麼上去怎麼下來」。另有人提醒，部分股票可能早在統計期間前就已大跌，單看近31日跌幅無法反映完整走勢，投資人仍須留意個股先前漲幅、估值與槓桿風險。

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