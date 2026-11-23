台股近31日逾百檔腰斬！台揚暴跌70％、台燿跌64％ 台達電也慘摔56％
台股自高點回落，部分熱門電子股跌幅遠超大盤。一名投資人在PTT分享近31日上市櫃商品跌幅排行榜，統計顯示共有107檔商品跌幅達50%以上，其中台揚（2314）重挫70.55%居冠，台燿（6274）下跌64.50%，連大型權值股台達電（2308）也跌達56.10%，引發投資人熱議。
根據原PO整理的榜單，跌幅前五名依序為台揚下跌70.55%、富邦蘋果正二N（02001L）下跌66.95%、台燿下跌64.50%、霖宏（5464）下跌63.86%，以及環球晶（6488）下跌63.36%。若排除槓桿商品，台燿則位居個股跌幅第三名，志聖（2467）、致茂（2360）、上詮（3363）及台勝科（3532）跌幅也超過60%。
值得注意的是，不少AI與電子供應鏈熱門股同樣遭到重挫，包括川湖（2059）下跌59.16%、欣興（3037）下跌59.01%、南電（8046）下跌58.21%、台光電（2383）下跌53.13%。此外，富邦臺灣加權正2（00675L）、國泰臺灣加權正2（00663L）及群益臺灣加權正2（00685L）跌幅均超過50%，顯示這波修正不僅衝擊個股，也波及槓桿型商品。
上市櫃台股近31日跌幅排行榜
大盤創高後跌幅排行｜共116筆
|排名
|商品名稱（代號）
|漲跌幅
|1
|台揚 (2314)
|-70.55%
|2
|富邦蘋果正二N (02001L)
|-66.95%
|3
|台燿 (6274)
|-64.50%
|4
|霖宏 (5464)
|-63.86%
|5
|環球晶 (6488)
|-63.36%
|6
|志聖 (2467)
|-62.15%
|7
|致茂 (2360)
|-60.55%
|8
|上詮 (3363)
|-60.54%
|9
|台勝科 (3532)
|-60.06%
|10
|漢測 (7856)
|-59.67%
|11
|聯友金屬-創 (7610)
|-59.50%
|12
|禾伸堂 (3026)
|-59.30%
|13
|萬潤 (6187)
|-59.28%
|14
|南俊國際 (6584)
|-59.17%
|15
|川湖 (2059)
|-59.16%
|16
|欣興 (3037)
|-59.01%
|17
|信驊 (5274)
|-58.60%
|18
|南電 (8046)
|-58.21%
|19
|安葆 (7792)
|-57.81%
|20
|應廣 (6716)
|-57.53%
|21
|錦明 (3230)
|-57.18%
|22
|雙鍵 (4764)
|-57.09%
|23
|青雲 (5386)
|-56.72%
|24
|順達 (3211)
|-56.71%
|25
|國精化 (4722)
|-56.23%
|26
|帆宣 (6196)
|-56.11%
|27
|台達電 (2308)
|-56.10%
|28
|景碩 (3189)
|-56.07%
|29
|由田 (3455)
|-56.04%
|30
|高技 (5439)
|-55.95%
|31
|尖點 (8021)
|-55.88%
|32
|長廣 (7795)
|-55.77%
|33
|雅茗-KY (2726)
|-55.75%
|34
|穎智科技 (6683)
|-55.68%
|35
|合晶 (6182)
|-55.63%
|36
|矽格 (6257)
|-55.24%
|37
|訊芯-KY (6451)
|-55.24%
|38
|信昌電 (6173)
|-55.22%
|39
|金居 (8358)
|-55.17%
|40
|嘉晶 (3016)
|-54.95%
|41
|聯茂 (6213)
|-54.83%
|42
|新日興 (3376)
|-54.69%
|43
|耀穎 (7772)
|-54.50%
|44
|蔚華科 (3055)
|-54.47%
|45
|先進光 (3362)
|-54.32%
|46
|廣閎科 (6693)
|-54.32%
|47
|印能科技 (7734)
|-54.26%
|48
|富鼎 (8261)
|-54.19%
|49
|科嶠 (4542)
|-54.14%
|50
|良維 (6290)
|-53.97%
|51
|全友 (2305)
|-53.95%
|52
|柏騰 (3518)
|-53.88%
|53
|達科 (6831)
|-53.87%
|54
|愛普* (6531)
|-53.83%
|55
|亞泰金屬 (6727)
|-53.79%
|56
|鈺邦 (6449)
|-53.78%
|57
|聯傑 (3094)
|-53.68%
|58
|台虹 (8039)
|-53.47%
|59
|辛耘 (3583)
|-53.35%
|60
|全新 (2455)
|-53.26%
|61
|聯亞 (3081)
|-53.25%
|62
|華星光 (4979)
|-53.17%
|63
|台光電 (2383)
|-53.13%
|64
|沛亨 (6291)
|-52.96%
|65
|穎崴 (6515)
|-52.94%
|66
|雅特力-KY (6907)
|-52.83%
|67
|鈦昇 (8027)
|-52.74%
|68
|國巨* (2327)
|-52.64%
|69
|一詮 (2486)
|-52.49%
|70
|佳必琪 (6197)
|-52.33%
|71
|睿生光電 (6861)
|-52.31%
|72
|南茂 (8150)
|-52.16%
|73
|勤誠 (8210)
|-52.09%
|74
|蜜望實 (8043)
|-52.06%
|75
|和亞智慧 (7825)
|-52.04%
|76
|順德 (2351)
|-51.95%
|77
|華新科 (2492)
|-51.86%
|78
|竹陞科技 (6739)
|-51.80%
|79
|聯鈞 (3450)
|-51.60%
|80
|倍利科 (7822)
|-51.59%
|81
|富威電力 (6994)
|-51.58%
|82
|強茂 (2481)
|-51.42%
|83
|環宇-KY (4991)
|-51.39%
|84
|宏致 (3605)
|-51.34%
|85
|新盛力 (4931)
|-51.26%
|86
|富邦臺灣加權正2 (00675L)
|-51.25%
|87
|揚明光 (3504)
|-51.21%
|88
|鴻勁 (7769)
|-51.06%
|89
|IET-KY (4971)
|-51.03%
|90
|國泰臺灣加權正2 (00663L)
|-51.03%
|91
|群益臺灣加權正2 (00685L)
|-50.97%
|92
|昇陽半導體 (8028)
|-50.89%
|93
|漢磊 (3707)
|-50.81%
|94
|旺宏 (2337)
|-50.71%
|95
|中探針 (6217)
|-50.63%
|96
|松川精密 (7788)
|-50.62%
|97
|國慶科技 (1721)
|-50.52%
|98
|威鋒 (3229)
|-50.45%
|99
|波若威 (3163)
|-50.36%
|100
|東捷 (8064)
|-50.33%
|101
|宇隆 (2233)
|-50.33%
|102
|旭然 (4556)
|-50.25%
|103
|大量 (3167)
|-50.10%
|104
|德微 (3675)
|-50.07%
|105
|雷科 (6207)
|-50.03%
|106
|宏齊 (6168)
|-50.00%
|107
|單井 (3490)
|-49.89%
|108
|南亞科 (2408)
|-49.62%
|109
|博磊 (3581)
|-49.52%
|110
|均華 (6640)
|-49.34%
|111
|巨有科技 (8227)
|-49.32%
|112
|兆豐半導體領航ETF (020041)
|-48.94%
|113
|千如 (3236)
|-48.76%
|114
|蛇籠 (7751)
|-48.74%
|115
|艾華 (6204)
|-48.42%
|116
|華容 (5328)
|-48.16%
來源：凱基證券資料經AI整理（依原始貼文提供，未經獨立查證）
榜單曝光後，不少投資人驚呼「沒有腰斬的都排不上榜了」、「一堆熟面孔都腰斬起跳」、「熱門股刷一排腰斬太噁心了」，也有人注意到部分個股跌幅甚至超過正2商品，直言「個股比正二還危險」。台達電的跌幅同樣成為焦點，有留言感嘆大型權值股竟也出現如此劇烈的修正。
不過，部分投資人認為，榜上不少個股先前漲幅已相當驚人，這波下跌未必全是基本面惡化，有人表示「把今年漲幅列出來就不覺得很慘了」、「怎麼上去怎麼下來」。另有人提醒，部分股票可能早在統計期間前就已大跌，單看近31日跌幅無法反映完整走勢，投資人仍須留意個股先前漲幅、估值與槓桿風險。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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