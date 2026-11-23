輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭後，矽谷科技大老紛紛聲援，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）卻公開批評，認為科技巨頭力挺黃仁勳，反映矽谷長期存在的「獨裁創辦人症候群」。相關言論引發投資人熱議，不過多數留言並不認同克魯曼的觀點，反而質疑經濟學者是否了解科技企業的實際經營。

克魯曼在個人電子報指出，馬斯克、奧特曼及艾克曼等科技與投資界人士要求黃仁勳復職，背後反映部分創辦人不願接受權力制衡。他也質疑輝達涉及對中晶片出口爭議，並引用2025財年新加坡帳單地址客戶貢獻18%營收的數據，推測部分晶片可能流向其他國家。此外，公司治理專家批評，輝達約有60名主管直接向黃仁勳報告，卻缺乏明確接班計畫，形成關鍵人物風險。

消息曝光後，許多投資人反批克魯曼「學者批評實業家？可笑」、「有本事自己開一家輝達看看」、「學者總是會跟實務面持相反意見，太理想化」，認為黃仁勳帶領輝達發展33年，經營成果有目共睹，不應單憑管理架構就否定其貢獻。

另有留言指出，「公司他創辦的啊，不然咧」、「1對60當然不正常，但他能做到就是他的本事」，認為創辦人集中管理未必代表經營失敗。也有人質疑，相關出口管制調查尚未有完整結論，克魯曼便以「出賣美國」批評黃仁勳，恐怕過早下定論。

不過，仍有少數投資人認同公司治理問題值得討論，尤其大型企業若過度依賴單一領導者，確實可能面臨接班風險。

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