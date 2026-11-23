輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳11月12日請辭後，回鍋聲浪持續升高。據《商業內幕》（Business Insider）報導，美國總統川普、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、微軟執行長納德拉（Satya Nadella）及Uber前執行長卡蘭尼克（Travis Kalanick）等人陸續與他聯繫，有人鼓勵他爭取重返輝達，也有人給予關心與支持，但輝達董事會至今仍未改變不讓他復職的立場。

黃仁勳因遭指控涉及至少兩段婚外情而辭職，其中一名對象更被美國情報單位懷疑與中國間諜活動有關。他辭職5天後在社群平台X發文透露，接獲大量員工、投資人、合作夥伴及客戶來電，希望他重新掌舵輝達。川普也證實，事件曝光後至少與黃仁勳通過兩次電話，據《紐約時報》報導，川普曾勸他為保住職位奮戰。

矽谷大老之中，卡蘭尼克態度最為積極。他在美國奧斯汀的TomorrowX峰會表示，願意帶著大聲公前往輝達總部，與準備罷工的員工一同行動，認為罷工比連署更有效。奧特曼則在《紐約時報》DealBook峰會直言「很難想像AI產業沒有黃仁勳」，對其處境表達同理；納德拉相對保留，認為應給黃仁勳空間，後續仍由輝達董事會決定。

創投家貝克（Gavin Baker）則從朋友角度給予建議，提醒黃仁勳保持運動、看日出及每天睡滿8小時，並認為他對AI產業仍有許多貢獻。儘管川普與多名科技業領袖接連表態，輝達董事會目前仍沒有讓黃仁勳復職的計畫；黃仁勳本人則表示，若有機會重返執行長職位，將深感榮幸。

消息引發投資人熱議，不少人認為黃仁勳是輝達及AI產業的重要人物，甚至形容董事會是「裁員裁到大動脈」，期待他回歸帶動股價反彈。也有人直言「董事會都說了，然後一堆非董事會的不斷放話」，認為外部聲援無法取代正式決策；另有留言提醒，仍須等待國會聽證會及相關調查結果。黃仁勳能否回鍋，最終仍取決於後續調查與輝達公司治理程序。

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