台股近期走勢疲弱，讓不少股民看著帳面損益心情沉重，不過除了關注股價何時回升，也別忘了檢查手上的股東福利！近日有網友發現，原來股東會紀念品不只有實體領取方式，現在還能透過App線上領取電子禮券，甚至有人幸運拿到50元超商禮券，消息曝光後引發討論。提醒股民趁11月底前趕緊檢查，別讓能領取的小確幸白白溜走。

一名網友在Threads分享，自己登入「集保e手掌握」App後，發現裡面的「公司eGift專區」竟然有電子禮券可以領取，讓他直呼差點就漏掉。另一名網友也分享自己的領取經驗，透露拿到中鋼提供的50元7-11禮券，還能加入Apple Pay使用，省去攜帶實體禮券的麻煩。

事實上，「公司eGift專區」是2026年（民國115年）推出的新功能，符合發行公司設定條件的股東，只要完成指定電子投票程序，就有機會在線上領取超商商品卡、餐飲折價券等電子紀念品，不必特地前往現場排隊，也不用委託他人代領。不過，實際領取資格仍須依各家公司規定辦理。

想確認自己是否有電子紀念品可以領取，操作方式並不複雜。民眾只要登入「集保e手掌握」App，進入「e櫃檯」，點選「股東e服務」，再選擇「電子投票」，接著按下右上角選單中的「公司eGift專區」，就能查看相關紀念品及領取資訊。若目前沒有看到可領取的序號，也可能是公司尚未轉入資料，或還沒到指定領取期間。

「公司eGift專區」是2026年（民國115年）推出的新功能，符合發行公司設定條件的股東，只要完成指定電子投票程序，就有機會在線上領取超商商品卡、餐飲折價券等電子紀念品。 圖／取自集保e手掌握

另外，根據HiStock整理的2026年（民國115年）11月至12月股東會紀念品資訊，近期仍有部分公司尚未到最後買進日。其中佳和（1449）提供佳和口罩，最後買進日為11月26日，股東會日期為12月30日；台苯（1310）則提供神守膠囊精華，最後買進日為12月9日，股東會日期為2027年1月12日。

至於最後買進日已經截止的公司，包括凡甲（3526）提供蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂兩入盒、寶德（3349）提供100元全家禮物卡、車麗屋（7955）提供股東大禮包、州巧（3543）提供香皂，以及鑽全（1527）提供150元7-11商品卡等。若先前已持有相關股票並符合領取資格，仍可透過App查看電子紀念品資訊，建議股東趕緊檢查，別讓自己的股東福利白白錯過。

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