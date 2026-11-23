每逢股東會旺季，超商禮券、保溫瓶等股東會紀念品總能吸引存股族關注。近日有投資人好奇，元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）等ETF持有大量上市櫃公司股票，雖然ETF投資人無法直接領取成分股紀念品，但負責管理基金的投信公司，是否能代為領取，甚至當成員工福利？

從制度與法律架構來看，ETF買進的成分股在法律上的股東名義人是該檔基金的保管銀行，因此每逢股東會季節，各成分股寄發的開會通知書與紀念品兌換權利，確實都會寄給保管銀行與投信公司處理。

不過，即便名義上具備領取資格，實務上投信幾乎不會去兌換這些實體紀念品，且衍生的任何利益也絕對不會歸投信公司或員工所有。

之所以不會領取，背後主要有三大法規與實務考量。首先，根據法規規範，投信公司僅是代客操作的經理機構，基金持股所衍生的任何權益（包含股息、紀念品或委託書利益）全數歸屬於「基金資產」，也就是全體受益人共同擁有，投信人員依法不能私自拿走或佔為己有，不會成為內部員工福利。

其次，在實務運作上完全不符合成本效益。即便一檔ETF持有數十檔權值股，但整檔基金在股東名冊上僅算作「單一法人股東」，去兌換時每家公司通常也只能領到1份紀念品（例如1個保溫瓶或1張超商禮券）。

對於管理數千億元規模的機構而言，派人排隊換領單一一份實體商品不僅耗費行政人力，更不可能將區區1份紀念品平分給數十萬名ETF投資人，因此大多直接放棄兌換。

最後在股東會委託書與表決權處理上，投信公司在股東會期間主要會依照「證券投資信託事業管理規則」行使表決權，針對公司議案投下贊成或反對票，且依法不得私下將委託書交給民間徵求業者換取現金或紀念品，確保基金資產運作符合法規與投資人最大利益。

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