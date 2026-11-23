台股劇烈震盪，八大公股銀行近期積極買進ETF。根據玩股網統計，11月16日至20日八大公股銀行上市櫃買超張數前十大標的中，前九名全由ETF包辦，合計買超金額達243.53億元，其中元大台灣50（0050）吸金125.59億元；唯一上榜個股則是股價約17元的中鋼（2002），近5日獲買超24,708張、金額約4.38億元。

觀察買超張數排行，主動中信台灣收益（00406A）以405,177張居冠，元大台灣50（0050）137,340張排名第二，接著是群益臺灣加權正2（00685L）127,216張、元大台灣50正2（00631L）97,470張，以及凱基台灣TOP50（009816）66,645張，涵蓋主動式、市值型及槓桿型ETF。

第六至第九名依序為主動統一升級50（00403A）63,039張、主動統一台股增長（00981A）50,757張、國泰永續高股息（00878）39,331張，以及元大高股息（0056）35,099張。從買超金額觀察，0050以125.59億元居前，顯示公股銀行近期買盤集中於大型市值型ETF，同時布局正2、高股息及主動式商品。

值得注意的是，這份榜單依買超張數而非金額排序，因此低價標的更容易累積大量張數。以00406A股價5.87元、中鋼17.10元為例，兩者雖分別位居第一及第十名，但買超金額仍低於0050。中鋼則以24,708張成為前十大中唯一個股，也讓這檔老牌鋼鐵股格外受到關注。

至於中鋼基本面，受惠第四季鋼價調漲及高附加價值產品組合優化，10月合併營收達320.39億元、年增30.98%，創近30個月單月新高，前九月稅前盈餘也由虧轉盈。在股價回測17.10元之際，公股銀行買盤與營運改善題材同步受到關注，但買超數據本身尚不足以證明公股銀行買進中鋼的具體動機。

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