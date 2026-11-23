台股今（23）日迎來新一周交易，一名投資人看好短線反彈機會，列出外資期貨買超、恐慌指數攀升、融資大減及政府限空等四大底部訊號，認為目前做多的風險報酬比已明顯改善，準備確認止跌後分批進場。不過，多數留言抱持懷疑態度，直言「別害人」、「我可以晚幾天再買」，認為美股跌勢尚未結束，現在抄底仍有風險。

原PO在PTT股市板指出，外資上週五夜盤大台、小台及微台分別淨買超1,430口、6,102口及11,446口，換算約3,528口大台，顯示期貨交易方向開始偏多。此外，美國VXN突破40，台指VIX也升至近期高點，極端恐慌可能伴隨階段性底部，繼續追空的風險隨之提高。

原PO進一步表示，上週五融資單日減少491億元、減幅10.15%，為其列舉的歷史紀錄第三大，並以2020年疫情股災等案例說明，融資大幅減少可能出現在重要低點附近。加上金管會今（23）日起加強限空措施、融券保證金提高至150%，他認為四大訊號同時出現，有利短線反彈，計畫確認止跌後分批做多，以33,000點停損、38,000至40,000點分批停利。

不過，不少投資人質疑底部訊號是否足夠，紛紛留言「又瘋了一個」、「不要害人」、「美股根本還沒止跌就在抄底」、「訊號浮現不代表馬上止跌」。也有人指出，外資期貨單日買超可能只是空單回補，不能直接視為全面轉多，更有人擔心33,000點停損位置太近，直言「怎麼感覺明天一開盤就是你的停損價」。

另一派則認為，急跌後出現反彈並不意外，有人表示「急跌反彈很正常」、「現在勝率的確不差」，也有人認同外資期貨部位變化值得觀察。

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