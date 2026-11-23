台股經歷劇烈回檔、台指期夜盤重挫1,881點並失守34,000點關卡，摩爾證券投顧分析師郭哲榮昨（22）日（週日）特地加班錄製影音為投資人打氣。

他表示，當分析師20年來首次遇到台股單周重挫17%至18%的極端行情，不少企業今年獲利大幅成長，例如廣達前三季淨利高達782億元、年增50%，鴻海、緯創、技嘉等公司獲利也實實在在增加，股價卻跌得比去年還低，這屬於非理性的籌碼清洗與融資殺盤，並非AI泡沫破滅。

針對投資人最關心的進出策略與自身部位，郭哲榮坦言，他先前投入2.3億元買進0050，估算目前帳面虧損約3,000萬元，但他選擇不去盯盤看APP...

他提醒已經滿倉（All in）且持有績優權值股的投資人，此時千萬不要在恐慌中砍在阿呆谷，更別在未來反彈剛回本、或僅小賺10%時就急著出場，否則就白白浪費了這段期間承受的壓力。

至於尚未進場且手中仍有現金者，他認為4萬點以下是難得的布局機會，但再次強調自己雖動用理財型房貸且風險可控，一般散戶切勿輕易融資或借錢買股。

展望今（23）日（周一）開盤及後續走勢，郭哲榮指出，隨著選舉逼近，加上韓國股市穩定基金準備啟動、中國大陸交易所也研擬調降融資保證金，預期台灣政府與國安基金在本週也將積極護盤，同時呼籲主管機關應取消下跌處置制度以恢復市場流動性。

此外，他也提到美國財長貝森特已改口放行H200晶片，川普亦向輝達前執行長黃仁勳喊話，隨著輝達夜盤止跌回升約5%，各國救市措施有望帶動盤勢反彈；儘管年底衝上5萬點的難度確實提高，但他仍未放棄年底大奇蹟，並重申明年台股上看62,000點、台積電目標3,000元的長線多頭看法不變。

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